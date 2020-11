Z napędem wodorowym na Dakar 2024

Firma Guerlaina Chicherita zapowiedziała czteroletni program, zmierzający do wystawienia dwóch pojazdów z napędem wodorowym w Dakarze 2024. Technologia zostanie również zaoferowana klientom.

GCK e-BLAST 1 powstał na bazie Peugeota 3008 DKR. Układ napędowy wyposażony w 150-kilowatową baterię, zapewnia moc maksymalną 340 KM, maksymalny moment obrotowy 1000 Nm.

W przyszłym roku zaplanowano testy na dakarowych trasach w Arabii Saudyjskiej, a następnie starty w wybranych rajdach terenowych. Firmy GCK Technology i GCK Energy zajmą się opracowaniem wodorowego napędu. Prezentację samochodu na wodór przewidziano podczas Rajdu Dakar 2022. Po roku testów, w Dakarze 2023 wodorowy GCK powinien przejechać niektóre fragmenty trasy - przed pełnym debiutem w Dakarze 2024.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani mogąc zaprezentować GCK e-BLAST 1. To jak wierzymy, pierwszy krok na drodze do przyszłości rajdów terenowych FIA - samochodów z napędem wodorowym - powiedział prezes Green Corp Konnection, Eric Boudot. - Naszym celem jest stworzenie rajdowego samochodu przyjaznego środowisku, napędzanego jedynie zieloną energią, mogącego pokonywać długie dystanse. Nasza inwestycja w technologię hybrydową i GCK e-BLAST 1 stanowi klucz do programu rozwojowego. Obydwa rozwiązania są podobne w rozwoju technologicznym, co umożliwi nam wystawienie pierwszego wodorowego samochodu w Dakarze 2024.