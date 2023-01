Za kulisami Rajdu Dakar

W ślad za zawodnikami rajdu, razem z ekipą Offstar oraz Land4travel, pokonali blisko dziewięć tysięcy kilometrów - od plaż Morza Czerwonego, przez największy na świecie obszar pustyni piaszczystej Empty Quarter, po metę rajdu w mieście Dammam nad Zatoką Perską.

- Dla nas rajdy to przede wszystkim perspektywa kierowcy i pilota z kokpitu naszego pojazdu. Podczas Rajdu Dakar mieliśmy okazję zobaczyć jakie emocje towarzyszą uczestnikom, a przede wszystkim kibicom. Sami również mieliśmy okazję doświadczyć często zmieniających się warunków na trasie, upał i trudne wydmy, ale też ulewne deszcze, zalane przejazdy i grząski piasek - mówił kierowca Kamena Rally Team, Tomasz Białkowski.

Emocje i klimat rajdu to jedno. Natomiast załodze Orlen Teamu najbardziej zależało na tym, żeby jak najwięcej dowiedzieć się o logistycznym przygotowaniu do tego rajdu.

- Do tej pory startowaliśmy w rajdach, które trwały kilka dni. Rajd Dakar to długie zawody, wymagające dobrej kondycji, jeszcze lepszego sprzętu i najlepszych mechaników. Potrzebne jest też sporo szczęścia - zaznaczył Białkowski.

- Mieliśmy okazję obserwować, jak wielkiego obciążenia fizycznego doświadczają uczestnicy rajdu i jak dużej wymaga to koncentracji, dlatego wiemy jak ważne jest przygotowanie kondycyjne, żeby poradzić sobie z dużą różnorodnością terenu czy wysoką temperaturą. Ale sam udział w rajdzie wymaga ogromnych umiejętności, nie tylko technicznych. Sprawdziliśmy też, co powinno znaleźć się na wyposażeniu zespołu, jak dobrać odpowiedni sprzęt i całe zaplecze logistyczne, liczbę osób w zespole i zakres obowiązków. Przed nami sporo pracy, ale jesteśmy na to gotowi - podkreślił pilot, Dariusz Baśkiewicz.

Na trasie 45. edycji Rajdu Dakar nie brakowało awarii, wypadków i innych niespodziewanych zwrotów akcji, co tym bardziej pokazuje jak nieprzewidywalny jest ten rajd i samo osiągnięcie mety jest już dużym sukcesem.

- Kategoria SSV w której się ścigamy, jest młodą klasą w historii rywalizacji Rajdu Dakar. Dodatkowej rozpoznawalności nada jej z pewnością zwycięstwo Eryka Goczała i Oriola Meny podczas tegorocznej edycji. Gratulujemy całej załodze Energylandia Rally Team doskonałego wyniku, a także wszystkim reprezentantom z Polski, którzy startowali w rajdzie - dodał Baśkiewicz.

Jak podkreślają rajdowy z Kamena Rally Team, do Polski wracają pełni energii i głodni kolejnych wyzwań w nowym sezonie. Kalendarz startów w rajdach, a przede wszystkim postępy zespołu w drodze na Rajd Dakar 2024 w ramach projektu #NASInaDAKAR, można śledzić na ich profilach w mediach społecznościowych.

