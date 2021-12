Liczne testy, przeprowadzane zarówno przed rozpoczęciem podróży, jak i po dotarciu do Arabii Saudyjskiej komplikują sprawę zawodnikom, a ich wyniki nierzadko prowadzą do uszczuplenia stawki lub w najlepszym wypadku do zmian w składach ekip.

Z występu musiał już zrezygnować Erik van Loon. Toyotę Hilux T1+ z Overdrive Racing przejmie Bernhard ten Brinke. Wycofała się również włoska załoga Eugenio Amos i Paolo Ceci, zgłoszona w T4. Negatywny wynik kolejnego testu „uratował” start Ginielowi de Villiersowi.

W czwartek okazało się, że zagrożony jest debiut Danilo Petrucciego. Włoski motocyklista po sezonie 2021 stracił miejsce w królewskiej klasie MotoGP. KTM zaoferował mu jednak start w Dakarze. Pochodzący z Terni jeździec zgłoszony został przez Tech 3 KTM Factory Racing. Popularny „Petrux” otrzymał pozytywny wynik testu. Wiążące będzie jednak kolejne badanie.

Rywalizacja w Rajdzie Dakar ruszy 1 stycznia.