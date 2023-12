Zając i Czachor gotowi na Dakar

We wtorek o swoich planach na sezon 2024 oraz o wyjeździe na Rajd Dakar opowiedzieli: kierowca Magdalena Zając, pilot Jacek Czachor oraz szef serwisu Adam Szelerski.

- Może to zabrzmi dziwnie, ale Dakar nigdy nie był moim marzeniem. Nigdy nie rozumiałam, dlaczego ludzi tak „kręci” właśnie Dakar. Dlaczego dla wszystkich utytułowanych zawodników w randze Cross Country udział w Dakarze jest największym marzeniem. Ja tak naprawdę marzyłam o udziale w rajdzie Silk Way Rally. Pojechałam na niego i okazało się, że to była jedna wielka katastrofa, bo tak naprawdę w dużej mierze go odwołano. Oczywiście sam udział w Dakarze zmienił moje podejście do stopnia trudności - mówiła Magdalena Zając, która zasiądzie za kierownicą Toyoty Hilux T1.1

- To jest taka naturalna droga. Jeśli już ileś czasu jeździsz w zawodach cross country to ten udział w Dakarze staje się czymś naturalnym - kontynuowała.

- Najważniejsza rzecz jest taka, że Dakaru nie da się przejechać z doskoku. Nie da się go przejechać licząc tylko na szczęście. Udział w nim musi być bardzo dobrze przygotowany. Wszystko musi być dopięte na przysłowiowy „ostatni guzik” - dodała.

Firma TME znana jest z tego, że od wielu lat wspiera różnego rodzaju projekty, w tym projekty sportowe. Skąd pomysł na współpracę z zespołem rajdowym?

- Bardzo dobrze sytuację oddaje moja maksyma życiowa, że jeśli dla jakiejś sprawy nie warto umierać to nie warto dla niej żyć. Tutaj zespół udawadnia, że to jest ich główny cel a my uwielbiamy spełniać marzenia i wspierać te marzenia. My uwielbiamy projekty, w których ludzie dają z siebie sto procent zaangażowania a w tym przypadku o tym mówimy - powiedział Andrzej Kuczyński, Członek Zarządu ds. operacyjnych TME. - Dodatkowo jako TME angażujemy się w projekty zarówno o zasięgu lokalnym, jak i globalnym a współpraca z Proxcars TME Rally Team jest właśnie projektem globalnym.

Obecny na spotkaniu Jacek Czachor wielokrotnie brał udział w Rajdzie Dakar. Od kilku sezonów jako pilot wspiera swoim doświadczeniem Magdalenę Zając. Jak ocenia współpracę z kierowcą Proxcars TME Rally Team?

- Wystartować w Rajdzie Dakar nie jest prostą sprawą i chwała Magdzie, że w ubiegłym roku na to się zdecydowała. Magda robi postępy i to widać. Rajdy samochodowe to nie jest jazda bez ryzyka. Oczywiście ryzykujemy. Nasz samochód jest dobrze przygotowany, ale stres zawsze jest. Tego stresu trzeba się pozbyć i myśleć o przejechaniu najbliższych kilometrów. W naszym zespole to Magda rządzi. Każdy ma swoje obowiązki, ale na końcu za wszystko to właśnie ona odpowiada. Wiadomo, jak to jest w tym sporcie. Czasem jest również nerwowo - mówił Czachor.

Samochód Toyota Hilux, którym zespół będzie startował w Rajdzie Dakar jest już w drodze do Arabii Saudyjskiej.

- Do tego rajdu przygotowywaliśmy się już od dłuższego czasu. Samochód został rozebrany do ostatniej śrubki, skontrolowany i zmontowany ponownie. Skompletowaliśmy wszystkie części do tego wyjazdu. Sprzęt jest gotowy. Jesteśmy przygotowani na wszystkie scenariusze podczas Rajdu Dakar - przekazał szef serwisu zespołu Adam Szelerski.

Plan, jaki zakłada sobie zespół Proxcars TME Rally Team przed startem w Rajdzie Dakar jest bardzo prosty. W odniesieniu do niego Zając dodała: - Chcielibyśmy go ukończyć. Jak to jest trudne to mogą powiedzieć, tylko ci którzy jechali, byli już kilka razy i kolejny raz będą próbowali go przejechać.

Jeszcze w tym roku ekipa Proxcars TME Rally Team weźmie udział w treningu w Dubaju, który zaplanowano w terminie 13-16 grudnia.

W przyszłym roku zespół prócz wspomnianego Rajdu Dakar weźmie udział w zawodach w randze Mistrzostw Świata W2RC: BP Ultimate Rally-Raid Transiberico, Desafio Ruta 40 oraz Rallye du Maroc; a także w wybranych zawodach w ramach Pucharu Świata w Rajdach Terenowych Baja oraz Pucharu Europy w Rajdach Baja.

