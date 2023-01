Niedziela to był kolejny ciężki dzień w Rajdzie Dakar, z łączną liczbą 821 kilometrów do pokonania pomiędzy Al Duwadimi a Rijadem. Ze względu na długą dojazdówkę na biwak odcinek specjalny został zredukowany do 345 kilometrów. Rozpoczynał się w dolinach w sercu gór, a następnie prowadził otwartymi terenami i szybkimi trasami.

Po tygodniu rajdu wszyscy pretendenci do czołowych miejsc w stawce motocyklistów są niezwykle blisko siebie. Zespół Monster Energy Honda, wspierany przez Motul, odgrywa w tej grupie swoją rolę, dzięki solidnym występom wszystkich zawodników.

Z grona reprezentantów japońskiego producenta najszybszy na ósmym etapie był Pablo Quintanilla zajmując czwarte miejsce, za nim finiszował Adrian Van Beveren, a Jose Ignacio Cornejo był dwunasty.

W klasyfikacji generalnej Quintanilla zajmuje piąte miejsce ze stratą zaledwie 2.45 minut do lidera, Van Beveren jest na szóstej pozycji (+2.49), a Nacho Cornejo dziewiąty (+19.32).

Poniedziałek to zasłużony dzień odpoczynku w Rajdzie Dakar. Karawana zatrzymała się w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie. Zawodnicy spędzają ten czas w hotelu na regeneracji przed kolejnym tygodniem akcji.

Natomiast mechanicy i inżynierowie zespołu będą ciężko pracować nad rewizją Hond CRF 450 Rally w każdym szczególe - zaczynając od mycia, a następnie dokładnie sprawdzając każdy element.

- Jesteśmy po pierwszym tygodniu tego Rajdu Dakar i wciąż mamy przed sobą długą drogę - mówił menadżer zespołu, Ruben Faria. - Na ósmym etapie była to bardzo długa podróż dla naszych zawodników, wymagająca wiele od ich możliwości fizycznych, wytrzymałościowych i technicznych. Poradzili sobie bardzo dobrze. Wszyscy czołowi jeźdźcy są w tej chwili bardzo blisko, więc musimy po prostu jechać z taką samą konsekwencją i ambicją jak do tej pory.

Mówiąc jeszcze o ósmym etapie, Quintanilla przekazał: - To był kolejny bardzo ciężki i długi dzień, dość podobny do tego, z czym zmierzyliśmy się przez dwa poprzednie. Wydmy, piasek, trasa, roślinność i kilka podstępnych punktów do nawigacji. To było ciężkie dla ciała, a także dla maszyny. Czułem się dobrze i mogłem jechać cały dzień w dobrym rytmie, podążając samemu. Skupię się wyłącznie na swoim rajdzie i dam z siebie wszystko.

- Postanowiłem zaatakować od początku, bo wiedziałem, że to dobry moment na zyskanie trochę czasu - wspominał van Beveren wczorajszą rywalizację. - Nie było to łatwe, zwłaszcza w pierwszej części, gdzie było dużo kamieni. Potem przenieśliśmy się na szybsze sekcje i kontynuowałem jazdę prezentując świetne tempo. Wynik jest dobry i teraz czekam na rozpoczęcie ostatniego tygodnia tego Rajdu Dakar. Gdybym mógł, pominąłbym dzień odpoczynku i zamiast tego wystartowałbym natychmiast.

- Ósmy etap był zróżnicowany. Czułem się dobrze na mojej Hondzie CRF 450 Rally i ogólnie był to dobry dzień - dodał Cornejo. - Teraz, gdy dotarliśmy do dnia odpoczynku, nadszedł czas, aby naładować nasze baterie i przygotować się na kolejny decydujący tydzień. Mam pewną stratę, ale wierzę, że w tym Dakarze jest jeszcze wiele do zrobienia i nadal skupiam się na wspinaniu się do czołówki klasyfikacji.

We wtorek 10 stycznia uczestnicy maratonu skierują się z Rijadu do Haradh. Czeka na nich odcinek specjalny o długości 358 kilometrów.

Video: Dakar 2023 - Etap 8 - Motocykle i Quady