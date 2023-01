Guthrie i Walch, reprezentanci juniorskiego zespołu Red Bulla przemierzyli najszybciej 425 kilometrową pętlę wokół Ha’il, charakteryzująca się licznymi, stromymi wydmami.

Drugi czas mieli Joao Ferreira i Filipe Palmeiro. To pierwszy tak dobry wynik fabrycznego zespołu Yamahy, prowadzonego przez stajnię X-Raid. Portugalczycy ustąpili duetowi prototypowego UTV, mającego posłużyć w przyszłości za bazę pojazdu hybrydowego, o 5.49.

Trójkę skompletowali Guillaume de Mevius i Francois Cazalet jadący OT3 formacji GRally Team (+6.14).

Za etapowym podium znaleźli się wczorajsi triumfatorzy, Austin Jones i Gustavo Gugelmin, kolejna juniorska ekipa Red Bulla współpracującego z producentem Can-Am (+10.22). Kolejne miejsce zajęli Santiago Navarro i Adrien Metge (+39.13) oraz Ebenhaezer Basson i Bertus Leander Pienaar (+42.49).

Siódma była osiemnastoletnia Aliyyah Koloc jadąca Can-Amem w barwach Buggyra, pilotowana przez Stephane’a Duple’a (+43.57).

Cristina Gutierrez i Pablo Moreno Huerte, którzy wczoraj prawie utopili Can-Ama, dotarli do mety z ósmym czasem (+45.16).

Dotychczasowi liderzy Seth Quintero i Dennis Zenz dziś stracili blisko półtorej godziny do zwycięzców. Problemy z pojazdem mieli od samego początku odcinka specjalnego, doszło do uszkodzenia zawieszenia, a strata jeszcze bardziej zaczęła rosnąć od 211 kilometra.

Chaleco Lopez i Juan Pablo Latrach Vinagre próbowali odrabiać wczorajsze straty, kiedy to również utknęli wczoraj w przeprawie przez rzekę. To udawało im się do 134 kilometra, kiedy widnieli na prowadzeniu. Po 178 kilometrze spadli na drugą lokatę za Guthrie’ego, a na 211 kilometrze notowali aż 1.41.45 straty

Guthrie wysunął się na prowadzenie w T3. De Mevius pozostał na pozycji wicelidera (+1.29). Do trójki wskoczył Jones (+11.31). Quintero jest czwarty ustępując liderowi o 1.21.46.

Wyniki - Etap 4

1. Mitch Guthrie/Kellon Walch (MCE-5 Development T3M)

2. João Ferreira/Filipe Palmeiro (Yamaha X-Raid YXZ 1000R) +5.49

3. Guillaume De Mévius/François (Cazalet OT3 - 04) +6.14

4. Austin Jones/Gustavo Gugelmin (Can-Am Maverick XRS) +10.22

5. Santiago Navarro/Adrien Metge (Can-Am Maverick X3) +39.13

6. Ebenhaezer Basson/Bertus Leander (Pienaar OT3 - 04) +43.49

7. Aliyyah Koloc/Stéphane Duplé Buggyra (Can-Am ZV21) +43.57

8. Cristina Gutiérrez/Pablo Moreno Huete (Can-Am Maverick XRS) +45.16

9. Geoff Minnitt/Gerhard Snyman (Can-Am Maverick XRS) +46.28

10.Ahmed Alkuwari Fahad/Manuel Lucchese (Yamaha X-Raid YXZ 1000R) +1.00.52

Po etapie: 1.Guthrie, 2.de Mevius +1.29, 3.Jones +11.31, 4.Quintero +1.21.46, 5.Gutierrez +2.29.52, 6.Lopez +2.51.0, 7. Alsaif +3.04.29, 8. Navarro +3.12.17, 9. Weijs +3.19.11, 10.Basson +3.25.51, 11. Casale +3.29.44, 12. Machacek +3.39.17.

Video: Klip z trzeciego etapu Rajdu Dakar 2023