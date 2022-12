ADAC ostatecznie przejęło DTM

To ogłoszenie kończy wszelką niepewność co do przyszłości serii, po środowych wiadomościach, że jej organ macierzysty, czyli ITR, zostaje rozwiązany. ADAC ma na celu reorganizację struktury niemieckiego sportu motorowego i stworzenie synergii z innymi kategoriami.

Seria GT Masters, która podobnie jak DTM odbywa się na zasadach GT3, jest jedną z kilku serii organizowanych przez wiodący niemiecki automobilklub. ADAC zaoferuje obecnym uczestnikom zarówno DTM, jak i GT Masters możliwość rywalizacji w swoich mistrzostwach w 2023 roku, nie podając jednak więcej szczegółów.

Szczegółowa konferencja prasowa została zaplanowana na 8. grudnia w Monachium. Wówczas publicznie zostanie ujawnionych więcej informacji na temat funkcjonowania DTM w ramach ADAC.

- Żadna inna marka nie reprezentuje niemieckiego sportu motorowego tak, jak DTM. ADAC chce utrzymać DTM, ponieważ jest to kulturowe dobro sportów motorowych. Cieszy się znakomitą reputacją nie tylko w Niemczech, ale także na całym świecie. Od przyszłego roku DTM rozpocznie nowy rozdział w swojej długiej historii pod patronatem ADAC - powiedział prezes ADAC Sports, Gerd Ennser.

Seria DTM była wcześniej obsługiwana przez ITR. W ostatnich latach firma była współwłasnością Gerharda Bergera i kilku producentów samochodów. Jednak zarówno Audi, jak i BMW wycofały swoje udziały po upadku ery Class One w 2020 roku, pozostawiając Bergera jako jedynego właściciela mistrzostw.