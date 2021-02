Astony ponownie w DTM?

Astony Martiny zniknęły z DTM po sezonie 2019. R-Motorsport zrezygnował z rywalizacji w Class One. Vantage GT3 może pojawić się w stawce w 2021 roku, jeśli szef Racing One - Martin Kohlhaas - dojdzie do porozumienia z producentem. Równolegle toczą się rozmowy z Ferrari. Zespół z Plaidt w zachodnich Niemczech posiada już dwa 488 GTE Evo.

- Aston Martin mógłby nas wesprzeć, ponieważ nie mają zbyt szerokiej obecności w Niemczech - powiedział Kohlhaas w rozmowie z Motorsport.com. - W przeciwieństwie do Ferrari, mogliby nam zapewnić bardzo dobrych kierowców z niezłymi budżetami. Jednak finalizacja programu w DTM jest niezwykle trudna.

- Nie jesteśmy zespołem Astona. Ponadto musielibyśmy również związać się z Astonem Martinem w drugiej serii [w której występujemy]. Trudno jest poukładać wszystkie puzzle z producentem. W tej chwili szanse pomiędzy Ferrari i Astonem oceniam 50:50.