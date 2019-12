Berger chce Kubicę w DTM

- Nico Hulkenberg i Robert Kubica to dwa wybitne nazwiska, które zakończyły karierę w F1, przynajmniej na chwilę obecną. Obaj nie mają jeszcze nowej pracy i są wiązani z DTM. Kierowca taki jak Kubica byłby mile widziany w stawce - mówił Berger dla Motorsport-Total.

- Słyszałem, że chciałby dołączyć do DTM. Przed wypadkiem był czołowym kierowcą, kandydatem na mistrza świata. Byłoby nam bardzo miło, gdyby dołączył do naszej serii. Chcemy zobaczyć go u nas - dodał.

- Obaj byliby świetnym dodatkiem dla DTM. Są absolutnymi talentami stulecia. Możliwości Nico Hulkenberga są niekwestionowane, a Robert Kubica prawdopodobnie miałby wielką karierę w F1, gdyby nie to, co mu się przydarzyło. Widzieliśmy, że często wyróżniał się w samochodach, które nie były konkurencyjne. Chciałbym ścigać się z nimi - komentował Philipp Eng, kierowca BMW.

Podczas GP Abu Zabi Kubica mówił, że najprawdopodobniej pojawi się w DTM w sezonie 2020. Mówi się o ewentualnej współpracy z Audi lub BMW.