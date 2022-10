Lucas Auer zbliżył się na dwa punkty do lidera mistrzostw DTM, Sheldona van der Linde, odnosząc zwycięstwo w przedostatnim wyścigu sezonu na torze Hockenheimring, który został przyćmiony przez kolizję wielu samochodów i zapalający się silnik Porsche.

Wyścig został przerwany czerwoną flagą po chaotycznym szóstym okrążeniu, na którym Thomas Preining i David Schumacher wypadli w bariery na dojeździe do zakrętu 8 po kontakcie, a Dennis Olsen uderzył w ścianę zaledwie kilka sekund później po incydencie z Ricardo Fellerem.

Wszystkie samochody biorące udział w kolizji zostały poważnie uszkodzone w tym incydencie, a silnik Porsche w samochodzie Olsena został wyrwany z samochodu na skutek siły uderzenia i natychmiast się zapalił.

Tylko 17 z 27 samochodów powróciło na tor, gdy wyścig został wznowiony po długiej czerwonej fladze. Kilku innych zawodników wycofało się wcześniej po wypadku na pierwszym okrążeniu, a pozostali brali udział we wspomnianym incydencie na okrążeniu numer sześć.

Auer, startujący z Pole Position, był w stanie z łatwością utrzymać prowadzenie po drugim wznowieniu rywalizacji, po decyzji sędziów o porzuceniu procedury lotnego startu w dwóch rzędach. Po pit stopie Austriak długo odpierał ataki Marco Wittmana i triumfował po raz pierwszy od inauguracji sezonu w Portimao.

To nie wystarczyło jednak do objęcia prowadzenia w mistrzostwach, a to wszystko przez pasjonującą pogoń Sheldona van der Linde, który odrobił straty wynikające z kary przesunięcia o 10 pozycji na starcie i dotarł do mety na drugiej lokacie.

Przed jutrzejszym finałem sezonu DTM na Hockenheimringu Lucasa Auera i Sheldona van der Linde dzielą zaledwie dwa punkty w klasyfikacji generalnej.