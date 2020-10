W ten weekend zalicza już drugi start w DTM na tym obiekcie, zaledwie tydzień po poprzedniej rundzie, która również gościła w Zolder w Belgii.

W obydwóch piątkowych treningach uzyskał piętnasty czas.

- Lubię ten tor. Po wielu latach przerwy szybko odzyskałem wyczucie. Liczą się tutaj umiejętności kierowcy, to obiekt w starym stylu. Jest trudny i ciekawy, ponieważ wszystko może się zdarzyć. Nowy asfalt też jest naprawdę w porządku. Oczywiście dobrze wspominam moje zwycięstwo w Formule Renault 3.5 w Zolder w 2005 roku i późniejsze zdobycie tytułu.

Grafik między dwiema rundami DTM w Belgii miał dość mocno wypełniony.

- Po niedzielnym wyścigu pojechałem prosto do Polski. W poniedziałek w programie były sesje zdjęciowe dla Alfy Romeo i Orlenu. To był długi i wyczerpujący dzień. W środę po południu poleciałem z powrotem do Kolonii, a stamtąd samochodem pojechałem do Zolder.

Mówią o pracy przy ustawieniach swojego BMW M4 DTM, przekazał: - Mamy bardzo niewiele czujników. W DTM dane są dość ograniczone, przepisy wyraźnie to określają. To raczej stara szkoła. Np. nie ma laserowego pomiaru wysokości pojazdu, co jest ważne dla aerodynamiki.

W domu Robert Kubica zwykle nie zajmuje się zbytnio danymi z DTM, głównie dlatego, że nie ma wystarczająco dużo materiałów w porównaniu z Formułą 1. W królowej sportów motorowych są oprócz telemetrii, transmisji radiowych, czy danych z wyścigu, również liczne materiały filmowe z kamer umieszczonych w bolidzie.

- Spędzamy wystarczająco dużo czasu na torze wyścigowym. Najbardziej brakuje mi jednak obszernych onboardów. Są bardzo pomocne. Korzystając z nagrań wideo z kokpitu, możesz bardzo dobrze przeanalizować swoją linię jazdy i wypracować możliwości poprawy w połączeniu z danymi - zakończył.

