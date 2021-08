DTM na Nurburgringu

W dniach 20-22 sierpnia seria będzie się ścigać na szczególnie atrakcyjnym dla kibiców torze sprinterskim Nurburgring. Oprócz DTM, na niemieckim obiekcie będzie gościło w tych dniach aż pięć serii. Do tego zawody odbędą się z udziałem kibiców na trybunach.

Do tej pory w sezonie 2021 odbyło się sześć wyścigów, które wygrało pięciu różnych kierowców, co podkreśla niezwykle ciekawą rywalizację w DTM. Po spektakularnych rundach w Monzy, na Lausitzringu i ostatnio w Zolder, seria zmierza teraz na Nurburgring. Na tym słynnym torze w Eifel, w konfiguracji sprinterskiej, fani mogą oczekiwać najwyższego poziomu wyścigów, z udziałem ponad 23 Audi, BMW i Mercedesa-AMG, a także Ferrari, Lamborghini, McLaren i Porsche., co pokazuje że przejście na regulamin GT3 procentuje. Kierowcy natomiast należą do najbardziej znanych na świecie. Wśród nich są tacy zawodnicy jak Timo Glock, Mike Rockenfeller, bracia van der Linde czy gwiazda Formuły 1 Alexander Albon.

Światowej klasy kierowcy DTM będą się ścigać dwukrotnie - zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Wyścigi rozpoczną się o 13.30, a każdy z nich będzie trwał 55 minut. Oprócz DTM w tych dniach będzie też wiele innych atrakcji na torze. W DTM Trophy należy spodziewać się kolejnych, zaciętych pojedynków kierowców zasiadających w produkcyjnych samochodach sportowych GT. W DTM Classic ponownie zobaczymy sportowe auta turystyczne z dawnych lat. W programie są także DTM Drift Show, BMW M2 Cup, a także Lotus Cup Europe i Ferrari Club Deutschland Racing Series.

Dla toru Nurburgring organizacja czwartej rundy DTM oznacza koniec przerwy w wyścigach spowodowanej powodzią w dolinie rzeki Ahr. Nurburgring pozostaje centralnym punktem operacyjnym dla służb bezpieczeństwa i ratowników, ale przenieśli się oni z padoku do sąsiednich zabudowań toru wyścigowego, dzięki czemu zawody nie utrudnią im pracy.

Harmonogram zawodów

Dzień Sesja Godzina piątek 20 sierpnia Trening 1 12.25-13.10 piątek 20 sierpnia Trening 2 15:30-16:15 sobota 21 sierpnia Kwalifikacje 1 10.20-10.40 sobota 21 sierpnia Wyścig 1 13.30-15.00 niedziela 22 sierpnia Kwalifikacje 2 10.15-10.35 niedziela 22 sierpnia Wyścig 2 13.30-15.00

Oglądaj DTM w telewizji

W Polsce DTM można śledzić na żywo za pośrednictwem stacji Eleven Sports 2.

Sobota, 21 sierpnia

10:15 1. kwalifikacje

13:15 1. wyścig

Niedziela, 22 sierpnia

10:10 2. kwalifikacje

13:15 2. wyścig

Transmisje z piątkowych sesji treningowych są dostępne dodatkowo na stronie ran.de oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych DTM.

Klasyfikacja sezonu 2021