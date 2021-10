DTM pierwszym wyborem di Grassiego

Brazylijczyk jest częścią elektrycznej serii od początku jej istnienia. Na swoim koncie ma 12 zwycięstw, 35 podiów oraz jeden tytuł zdobyty w 2016/17.

Po niedawnej rezygnacji Audi ze startów w FE, pojawiły się pytania, co do przyszłości di Grassiego. W efekcie końcowym, 37-latek podpisał umowę z zespołem Mercedes Venturi, gdzie będzie ścigał się do 2023 roku.

Brazylijski kierowca w ramach pożegnania ze swoją dotychczasową ekipą występuje w trwającym już weekendzie wyścigowym DTM na Hockenheimring. Były mistrz Formuły E stwierdził, że połączenie jazd w dwóch seriach byłoby dla niego niemożliwe. Dodał również, że seria DTM byłaby jego pierwszym wyborem, gdyby zakończył karierę w FE.

- Ścigałem się dla Audi w WEC i Formule E w latach 2014-2016. Dochodzę do punktu, w którym jest mało prawdopodobne, abym ścigał się w dwóch seriach naraz - tłumaczył.

- Trzeba skupić się na jednej rzeczy, a po drugie trzeba poświęcić wystarczającą ilość czasu. Moim priorytetem na najbliższe lata nadal jest Formuła E, jednak nie wiem co będzie później. DTM prawdopodobnie byłoby moim pierwszym wyborem, gdybym zrezygnował z FE. Rywalizacja jest tutaj na bardzo wysokim poziomie - zakończył.

Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images