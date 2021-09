DTM wraca na Red Bull Ring

Za kierowcami i zespołami już cztery starcia - we włoskiej Monzy, na niemieckim Lausitzringu, w belgijskim Zolder i na kultowym Nurburgringu. Tym razem stawka DTM udaje się do Austrii, by po raz pierwszy od 2018 roku pościgać się na Red Bull Ringu.

Choć Kelvin van der Linde odskoczył nieco rywalom, walka w czołówce jest zacięta. Pierwsi czterej kierowcy tabeli reprezentują barwy czterech różnych producentów. Za Audi van der Lindego są Maximilian Gotz (Mercedes) i Marco Wittmann (BMW), a po zwycięstwie w Nurburgu do walki o końcowy prymat chce się włączyć Alex Albon (Ferrari).

W stawce pojawi się dwudziestu zawodników. Do regularnych uczestników dołączy Maximilian Paul w trzecim Lamborghini Huracan ekipy T3 Motosport. Pierwsza akcja na torze rozpocznie się w piątek o godzinie 13. Kierowcy wyjadą wtedy na pierwszy trening.

Harmonogram: