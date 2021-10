Fakt, że Norisring pojawia się w programie tak późno w sezonie DTM, jest sam w sobie wyjątkowy. Wyścig uliczny odbywał się zwykle wiosną lub latem, ale ze względu na kryzys wywołany pandemią koronawirusa i koniecznymi zmianami w kalendarzu, organizatorzy serii musieli wykazać się kreatywnością w planowaniu harmonogramu. I tak w miniony weekend runda na Hockenheim nie była finałem, a sezon został wydłużony o jeszcze jedne zawody.

Na torze Hockenheimring po raz kolejny doszło do sporych roszad w górnej części tabeli w klasyfikacji kierowców. Wydawało się, że Kelvin van der Linde przypuści ostateczny atak, ale kierowca Audi musiał w niedzielę zmierzyć się z sporą porcją pecha. Zajmując dopiero dwunaste miejsce, stracił przewagę, którą wypracował w sobotę. Do tego protegowany Red Bulla Liam Lawson robił co mógł, aby zdobyć kolejną, solidną porcje punktów. Zajął drugie miejsce w niedzielnym wyścigu, dzięki czemu jego szanse na tytuł są bardzo duże.

Przewaga Lawsona nad van der Linde wynosi teraz 14 punktów, a Maximilian Götz jest w tyle o 26 oczek. Były mistrz DTM, Marco Wittmann został wyeliminowany z walki o tytuł. Najważniejsze pytanie na ten weekend brzmi: kto będzie pierwszym mistrzem DTM w nowej erze GT3?

DTM ponownie nieco zmodyfikowało harmonogram rundy. Wyścigi zwykle rozpoczynały się o godzinie 13.30, tym razem oba wystartują o 13:00

Data Sesja Godzina Piątek 8 października Trening 1 12.00-12.45 Piątek 8 października Trening 2 16.00-16.45 Sobota 9 października Kwalifikacje 1 09.45-10.30 Sobota 9 października Wyścig 1 13.00-14.30 Niedziela 10 października Kwalifikacje 2 09.45-10.30 Niedziela 10 października Wyścig 2 13.00-14.30

DTM w telewizji

W Polsce rywalizację w DTM (kwalifikacje oraz wyścigi) transmituje Eleven Sports. Relacje z treningów dodatkowo dostępne są w kanałach społecznościowych DTM. Wszystkie sesje pokazuje również platforma streamingowa DTM Grid. Natomiast na stronie motorsport.com na koniec każdego dnia będą dostępne video podsumowania wyścigów.

Sobota, 9 października

09:55 Kwalifikacje 1 (Eleven Sports 2)

13:00 Wyścig 1 (Eleven Sports 2)

Niedziela, 10 października

09:55 Kwalifikacje 2 (Eleven Sports 3)

13:00 Wyścig 2 (Eleven Sports 3)

Klasyfikacja sezonu 2021