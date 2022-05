Mistrz brazylijskiej serii Stock Car z 2016 roku dołączył do programu Red Bulla zastępując Liama Lawsona.

26-latek od razu nabrał tempa przy pierwszej rundzie sezonu. W pierwszym wyścigu Brazylijczyk jechał na siódmym miejscu, jednak wypadek pod koniec wyścigu zmusił go do wycofania się z rywalizacji. W drugim wyścigu Fraga startował z trzeciego pola i zdołał zakończyć rywalizację na drugiej pozycji.

Felipe Fraga, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo Photo by: Alexander Trienitz

- Jestem zadowolony z ostatecznego wyniku. W sobotę nie do końca poszło po naszej myśli, ale niedziela była już dobra. Dałem siebie maksimum, P2 to było wszystko co mogłem zrobić, Nico był zdecydowanie za szybki - tłumaczy reprezentant Red Bulla.

Kolejna runda serii DTM odbędzie się Lausitzring 20-22 maja.