Gotz mistrzem DTM, dramat Lawsona

Kelvin van der Linde ściął pierwszy zakręt i uderzył w bok samochodu Liama Lawsona, wywożąc go oraz Nicka Cassiego poza tor. Dwójka kierowców z Nowej Zelandii stanęła na wprost ściany. Cassidy po chwili kontynuował jazdę, natomiast Lawson zjechał do boksu na naprawę. W Ferrari lidera mistrzostw zostało uszkodzone zawieszenie. 19-latek zdołał wrócić do wyścigu, jednak po jakimś czasie zrezygnował z dalszej rywalizacji.

Incydent spowodowany przez zawodnika z RPA uznano za niebezpieczny powrót na tor, za co dostał karę 5 sekund.

Na starcie doszło również do kontaktu między Mikiem Rockenfellerem a Lucasem Di Grassim. Brazyliczyk został uderzony przez Niemca, przez co wpadł w poślizg, jednak zdołał się uratować przed większą kolizją.

Chaos na pierwszych okrążeniach sprawił, że liderem wyścigu został Philip Ellis.

Po ponad 10 okrążeniach kierowcy zaczęli zjeżdżać na zmianę opon.

Po dwudziestu kółkach, na prowadzenie wyszedł Kelvin van der Linde, jednak zawodnik Audi nie był jeszcze w boskie na wymianie opon.

Lucas Auer zdołał wyprzedzić Philipa Ellisa i został wirtualnym liderem wyścigu.

Philip Ellis otrzymał karę 5 sekund za nieprzepisowy pit stop.

Na 51. okrążeniu na zmianę opon zjechał Kelvin van der Linde. Zawodnik z RPA powrócił na tor piąty.

Chwilę później wicelider mistrzostw złapał kapcia, przez co wypadł z toru. To był koniec marzeń o mistrzostwie dla zawodnika Audi.

Skorzystał na tym Maximilian Gotz, który w ostatnich minutach wyścigu zdołał wyprzedzić Philipa Ellisa oraz Lucasa Auera wychodząc na prowadzenie. Pierwsze miejsce dało kierowcy Mercedesa mistrzostwo serii DTM.

Wyniki - Wyścig 2