Robert Kubica przystępuje do zawodów po niezwykle udanej, poprzedniej rundzie w Zolder. Polak zajął trzecie miejsce w drugim wyścigu na belgijskim torze.

- To moje pierwsze trofeum, które zdobyłem w DTM - powiedział Robert Kubica. - Zajmie szczególne miejsce w domu, pośród innych pucharów za podia, które zdobyłem w Formule 1 i rajdach.

Od czasu rundy w Assen, gdzie Robert Kubica zdobył swój pierwszy punkt w DTM, wyniki Polaka są coraz lepsze, zarówno w kwalifikacjach, jak i wyścigach, choć napotkane problemy techniczne nieco przesłaniają ten obraz: - Ogólnie rzecz biorąc, zbliżamy się do miejsca, w jakim chcieliśmy być pod koniec sezonu. Zawsze byliśmy świadomi tego, że poziom DTM był wysoki i jako debiutanci musieliśmy najpierw wiele się nauczyć. W rzeczywistości było to trudniejsze niż oczekiwano. Projekt DTM był pierwotnie planowany na dwa sezony i chcieliśmy regularnie walczyć o miejsca na podium i zwycięstwa w 2021 roku. Jednak w Hockenheim era samochodów turystycznych Class 1 z dwulitrowymi silnikami turbo o mocy 640 KM dobiega końca. Naprawdę szkoda, że te wspaniałe i wymagające samochody wyścigowe trafią do muzeum.

Na Hockenheimring reprezentant Orlen Team ART chce być najlepszym z kierowców zasiadających w samochodach BMW.

- Naszym celem jest zrobienie wszystkiego w Hockenheim tak, abyśmy byli najszybsi wśród kierowców BMW, tak jak w Zolder. Byłoby to świetne zakończenie sezonu - przyznał. - Dowiedzieliśmy się kilku rzeczy i mamy nadzieję, że je wdrożymy możliwie jak najlepiej. Każdy jest zmotywowany. Ostatni sukces dał mechanikom nową motywację i pewność siebie, co jest bardzo cenne.

Finał sezonu również odbędzie się bez udziału kibiców.

- Bardzo mi przykro z powodu wielu fanów DTM i moich wiernych kibiców. Jednak mam nadzieję, że każdy otrzyma coś wartościowego przed ekranami telewizorów. Hockenheim zakończy erę Class One. Szkoda też, że ten kompaktowy sezon kończy się i będzie to ostatni weekend wyścigowy - podsumował.