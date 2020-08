Na torze Spa-Francorchamps w ten weekend Robert Kubica za kierownicą BMW zadebiutuje w DTM. Jednak Polak już teraz uspokaja swoich fanów, ponieważ z ogromnym respektem podchodzi do nowego wyzwania. Uważa, że może zaatakować dopiero w drugiej połowie sezonu, kiedy lepiej pozna serię.

- To proces nauki. Będziemy ścigać się na różnych obiektach podczas weekendów wyścigowych, warunki będą się zmieniały, układy torów będą się różniły. Jest więc wiele rzeczy, które będą dla nas nowe. To cena, którą musisz zapłacić, kiedy zaczynasz mistrzostwa jako nowicjusz - powiedział Kubica dla motorsport-total.com

Pozostałe zespoły mają przewagę, ponieważ znają tory, warunki i samochody lepiej niż Kubica i jego zespół ART BMW, który musi budować swoją pozycję w DTM od podstaw. Najdrobniejsze rzeczy będą miały znaczenie w pierwszej połowie sezonu, ale jeśli krzywa nauki zacznie się wypłaszczać, Polak chce zaatakować.

Do tego czasu Kubica spodziewa się, że będzie musiał płacić duże frycowe. Mówi: - Widzę swoje opcje bardzo realnie, szczególnie na początku. Bardzo wysoko oceniam stawkę i kierowców w DTM. Przynajmniej dla mnie to skok na głęboką wodę, bo nie mam żadnego doświadczenia z tymi samochodami. Do tego weekendy DTM są bardzo kompaktowe, jest mało czasu na testowanie.

Jednak 35-latek ma ważny kluczowy element - doświadczenie w sportach motorowych - zarówno w Formule 1, jak i w rajdowych mistrzostwach świata - co może mu pomóc w zrozumieniu DTM.

- Spodziewam się, że stawka będzie bardzo wyrównana - uznał. - Dlatego liczy się każdy najmniejszy szczegół. Żeby to wykorzystać, potrzebujesz doświadczenia, a czasem odrobiny szczęścia, szczególnie w naszym przypadku.

- Ja i zespół jesteśmy debiutantami. To duże wyzwanie - podkreślił Kubica, który oczekuje, że jego zespół szybko będzie uczył się i poprawiał z wyścigu na wyścig.

Kompaktowy format DTM z dwoma wyścigami w sobotę i niedzielę nie pozostawia wiele miejsca na eksperymenty. Dlatego stawia na lepsze wyniki dopiero w drugiej połowie mistrzostw.

- Mamy nadzieję, że w drugiej połowie sezonu będziemy mieć więcej wiedzy i doświadczenia - powiedział Kubica.

Jednak nie chodzi przede wszystkim o jego styl jazdy, ale raczej o znalezienie odpowiednich ustawień pojazdu. Ponadto wymagany jest wysoki poziom zdolności adaptacyjnych, ponieważ do tej pory Kubica testował tylko na torach Nürburgring oraz Jerez. Na hiszpańskim obiekcie nie odbędzie się żaden z tegorocznych wyścigów. Pozostałe tory - jak Spa-Francorchamps na początku sezonu - to dla niego zupełnie nowe terytorium w samochodzie DTM.

- Muszę sobie z tym poradzić, mimo że nigdy nie prowadziłem samochodu DTM w takich warunkach. Będzie to się często zdarzało. Jednak bardzo szybko dostosowuję się do nowych okoliczności, choć wymaga to też odrobiny szczęścia, szczególnie jeśli chodzi bardziej o ustawienie samochodu i balans niż samą jazdę - kontynuował.

W pierwszy weekend wyścigowy sezonu 2020 odbędzie się 45-minutowa sesja treningowa w sobotę rano, a kilka godzin po niej zaplanowane są kwalifikacje i pierwszy wyścig. W niedzielę nie ma treningu, a przed drugim wyścigiem jest jeszcze tylko jedna sesja kwalifikacyjna. Kubica i BMW mają tylko kilka okazji, aby wypróbować różne konfiguracje.

- Kiedy zaczyna się sobota, nie wiadomo, jak będzie ewoluował tor, a zaraz potem ruszą kwalifikacje. Kiedy testujesz i działasz krok po kroku, łatwiej jest mieć to pod kontrolą. Jako debiutant, kiedy zrozumiesz czemu dana rzecz działa tak, a nie inaczej, zwykle jest już za późno - wyjaśnił Polak.

Dlatego Kubica prosi o cierpliwość: - Nie możemy oczekiwać, że bez takiej wiedzy będziemy na poziomie doświadczonych kierowców i zespołów.

Harmonogram weekendu DTM na torze w Spa

Sobota 1 sierpnia

09:00-09:45 Trening

10:55-11:15 Pierwsze kwalifikacje

13:33-14:50 Pierwszy wyścig

Niedziela 2 sierpnia

10:45-11:05 Drugie kwalifikacje

13:33-14:50 Drugi wyścig