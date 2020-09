Kubica w ósemce

Robin Frijns, Holender z Maastricht, zostawił za sobą o 0,203 sekundy Nico Müllera. Najszybszy w FP1, Loïc Duval uzupełnił czołową trójkę (+0,371).

Niebo zasnuły chmury. Temperatura wynosiła 20 stopni. Podczas treningu Mazda MX-5 Cup uszkodzono krawężnik na zakręcie 6. Naprawę krawężnika zapowiedziano po treningu DTM.

Robert Kubica jako szósty wyjechał na tor i po 1.40,400 zajmował piąte miejsce. Prowadził Jonathan Aberdein (1.31,747, 1.25,060). Timo Glock zszedł do 1.24,692, Philipp Eng do 1.24,411, Loïc Duval do 1.23,918.

Przed powrotem na pit lane Kubica poprawił się na 1.24,778, co oznaczało P4. Robin Frijns podniósł poprzeczkę na 1.23,547. Nico Müller przejął P2 (1.23,750).

Kubica zaliczył długi postój w boksie i wrócił na końcowe 9 minut (z jeszcze jednym postojem). W trakcie długich przejazdów Timo Glock zaliczył moment na zakręcie 3.

TRENING 2

1. Robin Frijns (NL) Audi RS 5 DTM 1.23,547

2. Nico Müller (CH) Audi RS 5 DTM 1.24,750

3. Loïc Duval (F) Audi RS 5 DTM 1.24,918

4. René Rast (D) Audi RS 5 DTM 1.24,321

5. Philipp Eng (A) BMW M4 DTM 1.24,411

6. Lucas Auer (A) BMW M4 DTM 1.24,635

7. Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1.24,692

8. Robert Kubica (PL) BMW M4 DTM 1.24,778

9. Sheldon van der Linde (ZA) BMW M4 DTM 1.24,792

10. Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1.24,862

11. Jamie Green (GB) Audi RS 5 DTM 1.24,991

12. Mike Rockenfeller (D) Audi RS 5 DTM 1.25,005

13. Fabio Scherer (CH) Audi RS 5 DTM 1.25,023

14. Jonathan Aberdein (ZA) BMW M4 DTM 1.25,060

15. Harrison Newey (GB) Audi RS 5 DTM 1.25,201

16. Ferdinand Habsburg (A) Audi RS 5 DTM 1.25,298