Lider DTM gotowy do walki

Siódma odsłona sezonu odbędzie się w tym tygodniu, w dniach 1-3 października.

Po poprzedniej rundzie w Assen Lawson zamienił dwunastopunktowy deficyt na prowadzenie w mistrzostwach. Reprezentant AF Corse ma dziesięć punktów przewagi nad Marco Wittmannem i kolejne pięć nad Kelvinem van der Linde. Maximilian Götz w swoim Mercedesie z dwudziestoma oczkami straty również ma szanse na tytuł.

- Znam tor w Hockenheim bardzo dobrze, ponieważ odbyliśmy tam już kilka testów - powiedział Lawson. - Parę ostatnich weekendów wyścigowych przebiegło naprawdę dobrze. Nie mogę doczekać się powrotu do samochodu i mam nadzieję, że zdobędziemy dużo punktów, co da nam dobrą pozycję wyjściową w Norymberdze.

Drugi z kierowców zespołu AF Corse, powracający w sezonie 2022 do startów w Formule 1 - Alex Albon, również jeżdżący Ferrari 488 GT3 Evo 202 jest aktualnie szósty w klasyfikacji DTM.

- To fajny tor, który zapewnia dobre ściganie i walkę. Do tego przyjemnie się na nim jeździ - odniósł się Albon do Hockenheimringu. - Spodziewam się, że ten obiekt będzie nam odpowiadał.

Szef zespołu Andrea Guidotti, dodaje: - Mamy dwóch znakomitych kierowców, świetny samochód i silny zespół z nieocenionym wsparciem technicznym ze strony fabryki. Wszystkie te składowe pozwalają nam walczyć o świetne rezultaty.