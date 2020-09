Małe szanse na GT3 w DTM

W ubiegłym tygodniu Motorsport.com informował, że władze DTM zamierzają złożyć w Deutschen Motor Sport Bund projekt nowych przepisów, opartych na samochodach GT3. Zabieg ten ma być próbą ratowania legendarnych rozgrywek.

Podczas gdy Audi - pomimo zapowiedzianego wycofania - nie wykluczyło kontynuacji z zespołami prywatnymi, BMW jest mniej chętne na kierunek GT3, twierdząc, iż podważy to ich obecność w klienckiej rywalizacji.

Kolejną poważną przeszkodą dla BMW jest fakt, iż ich nowy M4 GT3 jest dopiero w fazie rozwoju i na tor wyjedzie nie wcześniej niż w 2022 roku.

- BMW nie ma w tym momencie samochodu GT3, więc nie mają czego szykować - powiedział Berger w rozmowie z Motorsport.com. - Samochód zgodny z tymi regulacjami będą mieli dopiero w 2022 roku.

Austriak, spytany czy BMW mogłoby przyspieszyć debiut nowej konstrukcji, odpowiedział: - Jeśli dobrze rozumiem, nie. Nie ma jeszcze homologacji.

Naciskany dociekaniem o przyszłość DTM i brak realnej szansy na wprowadzenie przepisów GT Plus, dodał: - Tak to widzę. Nigdy nie wiadomo jednak, co wydarzy się jutro. Dziś powiedziałbym, że nie ma szans.

W przypadku BMW w grę nie wchodzi wykorzystanie M6 GT3. - M6 jest bardzo stare i mało konkurencyjne. Tym samym ciężko by nam było rywalizować w DTM przy użyciu auta GT3 - powiedział szef sportu niemieckiej marki, Jens Marquardt w rozmowie z ran.de.