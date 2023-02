Mercedes jako pierwszy producent zaprezentował swój pełny program na ten sezon DTM. Seria ujawniła 13 zespołów, które wezmą udział w mistrzostwach w swoim pierwszym sezonie pod patronatem ADAC.

W sumie sześciu kierowców będzie reprezentować niemiecką markę w 2023 roku w trzech zespołach. Godny uwagi jest brak w tej szóstce mistrza z 2021 roku, Maximiliana Gotza.

Gotz zwyciężył w pierwszym sezonie DTM z przepisami GT3 w 2021 roku. Był mocnym punktem stawki w zeszłym roku, nawet gdy opuścił Haupt Racing Team, aby dołączyć do Winward Racing. Nie wróci on jednak do DTM na swój piąty sezon.

Mercedes zachował w swoich szeregach zarówno Lucasa Auera, jak i Davida Schumachera. Auer zajął drugie miejsce za Sheldonem van der Linde z BMW w ubiegłorocznej klasyfikacji kierowców.

HRT będzie kontynuowało współpracę z Lucą Stolzem i Arjunem Maini w 2023 roku, podczas gdy Maro Engel przechodzi z GruppeM, opuszczającego DTM, do Jusufa Owegi w nowym zespole Landgraf.

Landgraf zapewnił Raffaele Marciello tytuł GT Masters 2022. Zespół będzie miał nadzieję powtórzyć ten sukces w DTM, które w tym roku stanie się flagową serią ADAC.

Uważa się, że Mercedes zmniejszył wsparcie finansowe dla programów w DTM w tym roku, o czym świadczy zmniejszenie liczby zgłoszeń z ośmiu do sześciu. Jednak nadal pozostaje jednym z największych producentów.

- W sezonie 2023 stawiamy na mieszankę doświadczenia i młodych talentów. Każdy młodszy kierowca ma w zespole doświadczonego profesjonalistę, od którego może się wiele nauczyć. Oczekujemy intensywnej komunikacji i szybkiej nauki. Zwłaszcza jako młody kierowca, w DTM trzeba dawać z siebie wszystko, ponieważ konkurencja jest bardzo mocna. Jesteśmy zmotywowani, aby wejść w nowy sezon z naszymi zespołami i jesteśmy ciekawi, jak DTM zaprezentuje się pod nowym kierownictwem - powiedział dyrektor programu DTM Mercedesa, Thomas Jager.