Mercedes rozważa zaangażowanie w DTM

Producent wycofał się z Deutsche Tourenwagen Masters wraz z końcem sezonu 2018. Daimler skierował swoje wysiłki w stronę Formuły E. Chociaż Gerhard Berger, szef DTM, podczas listopadowej prezentacji nowych przepisów - opartych na koncepcji GT3 - zasugerował możliwość powrotu marki, jak do tej pory nie pojawiały się żadne oficjalne informacje na temat ewentualnego zaangażowania Mercedesa. GruppeM Racing - ekipa z Hongkongu - zgłosiła się prywatnie i wystawi minimum jednego Mercedesa-AMG GT3 Evo.

Producent był sceptyczny odnośnie odejścia od koncepcji serii opartej na zgłoszeniach fabrycznych. Teraz uważa się, że po ponownej ewaluacji, Mercedes nadal dostrzega w DTM korzyści marketingowe.

Pierwszą oznaką planów może być wypowiedź Thomasa Jagera, koordynatora programu klienckiego w AMG.

- Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, ale prowadzimy rozmowy z DTM i dokonamy ostatecznej oceny - powiedział Jager w rozmowie z Motorsport.com. - DTM daje świetne możliwości. Jeśli uda się przyciągnąć dużo zespołów z wieloma markami samochodów, a marketing będzie dobry i posiadał odpowiedni pakiet telewizyjny, platforma [DTM] jest bardzo interesująca.

- Jednak dla producenta, DTM ma sens tylko wtedy, kiedy jest finansowo opłacalne i jest przy tym odpowiednio wyeksponowane w mediach. Jeśli to się powiedzie, będzie to ciekawa historia. Trzeba się będzie jedynie upewnić, aby koszty w przyszłości nie eksplodowały. Wtedy skorzystają wszyscy.

- Największą korzyścią DTM są oczywiście marka i wizerunek oraz poziom rozpoznawalności wypracowany przez dziesięciolecia.

Jager przyznał, że nie zdecydowano jeszcze o rodzaju wsparcia, jakiego udzieli Mercedes - o ile zaangażuje się w DTM - jednak przestrzegł, aby zespoły nie spodziewały się pełnego finansowania przez producenta.

- Sprawdzamy, co możemy osiągnąć, jakiego wsparcia potrzebują zespoły i co moglibyśmy dać w ramach naszego programu sportowego dla klientów. Jest wiele zespołów, które sądzą, że najlepiej by było, aby producenci opłacili 100 procent. Ale tak to nie zadziała.

Władze DTM początkowo zapowiadały, że samochody GT3 zostaną zmodyfikowane, a obowiązującą formułą będzie GT3 Pro. Zrezygnowano jednak z tego pomysłu na rzecz „podstawowej” specyfikacji i - jak podkreśla Jager - usunęło to główną przeszkodę przed zaangażowaniem Mercedesa.

- Na początku pojawił się sceptycyzm. Wiedzieliśmy, że [ekipa] GruppeM będzie chciała wejść, ale ramowe regulacje techniczne nie były wtedy znane. Kiedy zapowiedzieli usunięcie ABS, stwierdziliśmy, że musielibyśmy nie tylko zająć się ABS, ale i przeprowadzić intensywne prace rozwojowe, by dokonać zmian w obrębie kinematyki.

- Dlatego też, prosiliśmy o użycie standardowej technologii GT3. W takim wypadku zespoły mają chociaż dostęp do tej platformy. Gdy to zostało wyjaśnione, jesteśmy bardziej pozytywnie do tego nastawieni, ponieważ mamy samochód, który spełnia podstawowe wymagania.

Zapytany wprost o szanse na formalne zaangażowanie Mercedesa w tym roku, Jager odpowiedział:

- 50:50. Okoliczności ekonomiczne z pewnością nie są na tyle korzystne, by można było wesprzeć taką kwestię w siedmiocyfrowym zakresie.

Sezon DTM ruszy dopiero w drugiej połowie czerwca od rundy na Autodromo Nazionale di Monza.