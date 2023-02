Van der Linde pokonał Lucasa Auera i Rene Rasta w drodze po swój pierwszy tytuł DTM w zeszłym sezonie, w udanej kampanii dla nowego BMW M4 GT3 i zespołu Schubert Motorsport.

Przyszłość mistrzostw stanęła pod znakiem zapytania, gdy Gerhard Berger i Grupa ITR sprzedali prawa do cyklu niemieckiemu promotorowi ADAC. Po okresie niepewności ADAC ogłosiło, że DTM nadal będzie serią sprintów dla pojedynczych kierowców.

Zespół Schubert Motorsport ogłosił we wtorek rano, że Sheldon van der Linde pozostanie w ich szeregach, aby postarać się o obronę mistrzowskiego tytułu. Do zawodnika z RPA dołączy nowy, fabryczny kierowca BMW, Rene Rast.

Niemiecki zawodnik wystąpi we wszystkich rundach poza Zandvoort, której termin kłóci się z jego zobowiązaniami wobec McLarena w Formule E.

- To fantastyczne, że mam okazję obronić pierwszy tytuł w mojej karierze z zespołem Schubert. Wszyscy mówią, że trudniej jest obronić tytuł niż zdobyć go po raz pierwszy. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak to pójdzie. Nowe DTM będzie dużym wyzwaniem dla wszystkich. Kto najszybciej dostosuje się do nowych warunków, poradzi sobie dobrze - powiedział van der Linde.

Nowy właściciel serii DTM to swego rodzaju niewiadoma, jednak według Sheldona van der Linde, wysokiej klasy ekipy poradzą sobie z nadchodzącym wyzwaniem.

- Wierzę w umiejętności mojego zespołu, który bez wątpienia będzie jeszcze silniejszy niż w zeszłym roku. Fantastycznie jest jeździć z tak wielkim mistrzem, jak Rene Rast. Nie mam wątpliwości, że będziemy w stanie się nawzajem motywować - dodał mistrz DTM.