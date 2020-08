Müller na czele, Kubica się ślizgał

Kierowca Abt Sportsline wyprzedził o 86 tysięcznych Ferdinanda Habsburga z WRT. Najszybszy z obozu BMW, Marco Wittmann zajął trzecie miejsce w 45-minutowej sesji (+0,217). Robert Kubica przejechał najmniej okrążeń (21) i znalazł się na 14 pozycji.

W Lausitzring Sprint kierowcy wykorzystują krótszą, 3,478-kilometrową wersję toru. Na Łużycach panowała słoneczna pogoda. Temperatura wynosiła 26 stopni.

Robert Kubica jako pierwszy uzyskał czas (1.28,655). Nico Müller poprawił na 1.22,675. Kubica zszedł do 1.24,365, a w 6 minucie do 1.19,247, co oznaczało P1. Müller zdobył się na 1.17,088.

Kubica zajmował czwarte miejsce po 1.18,899. W 10 minucie Müller wykręcił 1.16,714. Kubicy zmierzono 1.18,633, a następnie 1.17,878. - Balans nie jest katastrofą, ale ślizgałem się - informował kierowca Orlen Team ART po powrocie na pit lane.

19 minut przed końcem Kubica rozpoczął krótki przejazd, a na 7,5 minuty przed flagą w szachownicę wyruszył na końcowe cztery okrążenia. Timo Glock uderzył w ścianę na ostatnim zakręcie. Loïc Duval przekroczył limit prędkości przed boksami.

TRENING 1

1. Nico Müller (CH) Audi RS 5 DTM 1.16,714

2. Ferdinand Habsburg (A) Audi RS 5 DTM 1.16,800

3. Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1.16,931

4. Mike Rockenfeller (D) Audi RS 5 DTM 1.16,959

5. Jamie Green (GB) Audi RS 5 DTM 1.17,031

6. Philipp Eng (A) BMW M4 DTM 1.17,043

7. Loïc Duval (F) Audi RS 5 DTM 1.17,069

8. Sheldon van der Linde (ZA) BMW M4 DTM 1.17,217

9. Robin Frijns (NL) Audi RS 5 DTM 1.17,331

10. Lucas Auer (A) BMW M4 DTM 1.17,567

11. René Rast (D) Audi RS 5 DTM 1.17,603

12. Jonathan Aberdein (ZA) BMW M4 DTM 1.17,635

13. Fabio Scherer (CH) Audi RS 5 DTM 1.17,766

14. Robert Kubica (PL) BMW M4 DTM 1.17,878

15. Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1.17,981

16. Harrison Newey (GB) Audi RS 5 DTM 1.18,899