Nico Muller zdołał utrzymać pierwsze miejsce. Miro Bortolotti był drugi, jednak po kilku okrążeniach Włocha wyprzedził Felipe Fraga. Nicki Thiim został uderzony przez innym samochód i musiał wycofać się z rywalizacji. Oprócz Duńczyka z dalszej rywalizacji odpadli Philipp Eng, Luca Stoltz, Thomas Preining i Rolf Ineichen.

Po siedmiu okrążeniach zaczęli zjeżdżać do alei serwisowej pierwsi kierowcy tacy, jak Felipe Fraga, czy Sheldon Van der Linde. Okrążenie później u mechaników zjawił się również Nico Muller. Prowadzenie przejął Mirok Bortolotti, który zjechał do boksu na dziewiątym kółku. Problemy z samochodem miał wczorajszy zwycięzca wyścigu Lucas Auer. Austriak w przeciągu kilku okrążeń dwa raz zjawił się u mechaników, przez co spadł na 22. lokatę.

W dalszym ciąg wirtualnym liderem był Muller. Pierwsze miejsce objął David Schumacher, który jeszcze nie wymieniał opon, za Niemcem jechał Sebastien Loeb, który również nie był jeszcze u mechaników.

Na 24. okrążeniu kolejny zawodnikiem, który wycofał się z rywalizacji był Mikael Greiner. Prowadzenie ponownie przejął Nico Muller, który utrzymał pierwsze miejsce do mety.

Wyniki - Wyścig 2

Cla Nº Driver Car / Engine Laps Time Delay/Retirement 1 51 Nico Müller Audi 33 - 2 74 Felipe Fraga Ferrari 33 3.415 3 63 Mirko Bortolotti Lamborghini 33 8.447 4 11 Marco Wittmann BMW 33 10.283 5 1 Maximilian Götz Mercedes 33 12.734 6 3 K.van der Linde Audi 33 13.553 7 92 Laurens Vanthoor Porsche 33 14.349 8 31 S.van der Linde BMW 33 18.002 9 7 Ricardo Feller Audi 33 19.754 10 88 Maro Engel Mercedes 33 21.579 11 94 Dennis Olsen Porsche 33 22.410 12 33 René Rast Audi 33 22.966 13 36 Arjun Maini Mercedes 33 23.621 14 10 Esteban Muth BMW 33 27.854 15 27 David Schumacher Mercedes 33 28.165 16 66 Marius Zug Audi 33 34.885 17 18 Maximilian Buhk Mercedes 33 36.943 18 37 Sébastien Loeb Ferrari 33 47.817 19 85 Clemens Schmid Lamborghini 33 50.025 20 12 Dev Gore Audi 33 1'00.836 21 26 Esmee Hawkey Lamborghini 33 1'08.140 22 22 Lucas Auer Mercedes 33 1'11.368 23 6 Alessio Deledda Lamborghini 33 1'28.589 55 Mikaël Grenier Mercedes 23 - Retirement 4 Luca Stolz Mercedes 2 - Retirement 95 Nicki Thiim Lamborghini 1 - Retirement 24 Thomas Preining Porsche 1 - Retirement 25 Philipp Eng BMW 0 - Retirement 19 Rolf Ineichen Lamborghini 0 - Retirement