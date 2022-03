Nowe BMW w DTM

Walkenhorst będzie kontynuował współpracę z dwukrotnym mistrzem DTM Marco Wittmannem w 2022 roku, po udanym pierwszym sezonie, w którym razem wygrali kilka wyścigów i zajęli czwarte miejsce w klasyfikacji kierowców.

Esteban Muth dołączy do doświadczonego Wittmanna, przechodząc z zespołu Lamborghini T3 Motorsport.

Zespół Torstena Schuberta po raz pierwszy wystartuje w serii zastępując Rowe Racing, który w tym roku skoncentruje się na wyścigach długodystansowych w GT World Challenge Europe i Nurburgring Endurance Series.

Kierowca fabryczny BMW Sheldon van der Linde przechodzi bezpośrednio z Rowe Racing do ekipy Shuberta, gdzie będzie to dla niego czwarty z rzędu sezon w DTM, partnerując powracającemu do serii Philippowi Engowi.

Eng był częścią zespołu BMW DTM w latach 2018-2020, ale opuścił cykl w chwili jego przejścia na przepisy GT3.

W sezonie 2021 Austriak wziął udział w czterech rundach IMSA WeatherTech SportsCar Championship, był rezerwowym w Formule E w BMW Andretti oraz wystąpił w nowej serii PURE ETCR.

- W zeszłym roku byliśmy świadkami emocjonujących wyścigów GT3 na najwyższym poziomie w DTM, a teraz jesteśmy podekscytowani, że zobaczymy cztery nowe BMW M4 GT3 w akcji w tej serii w rękach dwóch bardzo doświadczonych zespołów BMW M Motorsport - powiedział Andreas Roos, szef działu sportowego bawarskiej marki.

- Walkenhorst Motorsport rozszerza swoje zaangażowanie w DTM z jednego do dwóch samochodów w nadchodzącym sezonie. W ten sposób, wraz z kierowcą fabrycznym BMW M Motorsport Marco Wittmannem i nowym kierowcą Estebanem Muthem, obrali kurs na podtrzymanie dotychczasowych sukcesów - dodał.

- Schubert Motorsport jest również dobrze znanym zespołem na międzynarodowej arenie wyścigowej i fantastycznie jest widzieć, jak rozszerza swoją działalność o DTM. W osobach Sheldona van der Linde’a i Philippa Enga mamy dwóch kierowców fabrycznych BMW M. Podobnie jak Wittmann, są bardzo dobrze zaznajomieni z DTM, jego środowiskiem i procedurami. Z niecierpliwością czekamy na ekscytujący sezon 2022 DTM z Walkenhorst Motorsport, Schubert Motorsport i nowym BMW M4 GT3 - podsumował.

