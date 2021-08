Polski McLaren debiutuje w DTM

W nadchodzący weekend w Limburgii dojedzie do debiutu marki McLaren w Deutsche Tourenwagen Masters. Christian Klien, również nowy w tej serii, ma za sobą 49 startów w Formule 1, cztery występy w Le Mans.

JP Motorsport bazujący w Erkelenz, mniej niż godzinę jazdy od Circuit Zolder, w ubiegły czwartek testował w Belgii wraz z Abt Sportsline, Team Rosberg, HRT, Winward i GetSpeed.

- W DTM poprzeczka wisi bardzo wysoko i z pewnością odczuwam pewne napięcie - mówi 38-letni Christian Klien. - McLaren jest wspaniałym, szybkim samochodem i otrzymujemy duże wsparcie od producenta. Znamy samochód, znamy i rozumiemy opony Michelin. Brakuje nam tylko danych z poszczególnych torów. Nie byliśmy jeszcze na Nürburgringu i w ogóle nie znamy Assen.

Pole startowe w DTM jest dla mnie kuszące. Oczekuję pojedynków z profesjonałami na najwyższym poziomie. To klucz do naprawdę fajnego ścigania. Już od wielu lat rywalizuję w GT, ale zawsze musiałem dzielić samochód z drugim kierowcą. Plusem DTM jest brak kompromisów. Samochód będzie ustawiony wyłącznie dla mnie. Mogę z niego wyciągnąć wszystko. To duża szansa - również dla naszego młodego zespołu.

Bardzo trudno mówić o celu w tak mocnej stawce, ale będziemy pracować nad znalezieniem naszej drogi w DTM. Stawiam na miejsce w czołowej dziesiątce.