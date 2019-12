Posiłki dla BMW w DTM

Kanadyjczyk pracował w F1 jako silnikowiec Ferrari (1993-95), a potem przeniósł się do Saubera. Jako szef działu technicznego Maserati w wyścigach, Leschiutta przyczynił się do zdobycia 14 mistrzowskich tytułów, m.in. w FIA GT Championship. Pod koniec 2018 roku Vincent Vosse zaangażował 59-latka do DTM. Przez jeden sezon Leschiutta kierował Audi Sport Team WRT.

Zadaniem Leschiutty będzie poprawa współpracy dwóch fabrycznych zespołów BMW, prowadzonych przez Stefana Reinholda i Barta Mampaeya. Zdaniem szefa BMW Motorsport, Jensa Marquardta był to słaby punkt w sezonie 2019. W okresie 2012-16 podobną rolę w ekipie BMW odgrywał Chris Dyer, były inżynier Michaela Schumachera w Ferrari. Następca Dyera, Erik Schuivens w przyszłym roku skoncentruje się na sprawach technicznych.

Jens Marquardt potwierdził, że BMW wystawi w 2020 co najmniej sześć samochodów. Możliwe jest rozszerzenie programu o nowy kliencki zespół.