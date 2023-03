Powrót mistrza DTM

W swojej nowej roli Martin Tomczyk będzie odpowiedzialny za ogół przedsięwzięć ekipy Abt w sportach motorowych. Jego bezpośrednimi przełożonymi będą dyrektor zarządzający Hans-Jurgen Abt i szef zespołu Thomas Biermaier.

Niemiec początkowo skupi się na wyścigach GT3 z Audi w serii DTM oraz na nowym programie z Lamborghini w NLS Series na torze Nurburgring Nordschleife, zanim skieruje uwagę w stronę wyścigów w Formule E i Extreme E.

Tomczyk jest znaną postacią w Abt. Ścigał się w zespole fabrycznym Audi przez dekadę w latach 2001-2010, chociaż dopiero po przejściu do Phoenix Racing w 2011 roku zdobył tytuł DTM.

Czytaj również: Van der Linde zostaje w Abt

Jego przygoda z zespołem Abt zaowocowała czterema zwycięstwami w wyścigach i najlepszym, trzecim miejscem w mistrzostwach w 2007 roku, kiedy pomógł zespołowi zdobyć tytuł drużynowy.

- Martin Tomczyk zyskał w zeszłym roku duży szacunek jako kierownik serii DTM i wykonał świetną robotę z naszego punktu widzenia. Po sprzedaży marki DTM do ADAC zaczęliśmy rozmawiać i zdaliśmy sobie sprawę, że będziemy się doskonale uzupełniać. Bardzo się cieszę, że doszliśmy do porozumienia i Martin będzie wzmacniał nasz zespół jako menedżer - powiedział Thomas Biermaier, dyrektor generalny ABT Sportsline.

Tomczyk zakończył karierę kierowcy wyścigowego po 2021 roku, aby dołączyć do macierzystej organizacji DTM, czyli ITR. Odgrywał tam kluczową rolę w rozwoju serii podczas drugiego roku jej istnienia jako kategorii GT3.

Jednak ITR zostało rozwiązane pod koniec sezonu DTM 2022, a prawa do serii zostały sprzedane do niemieckiego promotora ADAC. Tomczyk nie został przeniesiony do nowej struktury zarządzania.

- Po reorganizacji DTM zacząłem szukać gdzie indziej. ABT Sportsline to jeden z najbardziej utytułowanych zespołów na świecie i mój dom. Przez te wszystkie lata kontakt nigdy się nie zerwał. Wciąż znam wiele osób, więc okres zapoznawczy nie powinien zająć dużo czasu. Nie mogę się doczekać nowego zadania. Zadomowiłem się w wyścigach GT3, więc od razu mogę dodać swoje doświadczenie w tej dziedzinie. Jestem też bardzo podekscytowany Formułą E i Extreme E. Portfolio ABT Sportsline jest fascynujące - powiedział Tomczyk, tłumacząc swoją decyzję o dołączeniu do zespołu.