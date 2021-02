Red Bull potwierdził Ferrari

Red Bull wraca do Deutsche Tourenwagen Masters po niemal trzech sezonach przerwy. Producent napojów energetycznych po raz ostatni widniał na samochodzie na początku 2018 roku podczas pożegnalnego występu Mattiasa Ekstroma w Hockenheim.

Obsługą Ferrari 488 GT3 Evo zajmie się AF Corse - włoska stajnia z sukcesami w 24h Le Mans i cyklu WEC. Pełny sezon zaliczy Liam Lawson. W drugim samochodzie - pomalowanym w barwy marki odzieżowej AlphaTauri - zmieniać się będą Alex Albon i Nick Cassidy.

- Wyścigi GT będą dla mnie czymś zupełnie nowym - powiedział Lawson, który poza DTM wystąpi również w Formule 2. - Jestem bardzo podekscytowany możliwością rywalizacji w tak ważnej serii i współpracą z kimś o tak dużym doświadczeniu, jak Alex [Albon]. Cieszę się również na myśl o jeździe Ferrari.

- DTM to wspaniała seria z wieloma bardzo utalentowanymi kierowcami - dodał Albon. - Jeździłem takim samochodem tylko raz, kiedy w 2015 roku zostałem nominowany do nagrody Autosportu [British Racing Drivers' Club Young Driver]. Różnią się od „single-seaterów”. Docisk jest mniejszy. Różnią się również opony, co wymaga odmiennego stylu jazdy. Adaptacja zajmie mi trochę czasu, ale nie mogę doczekać się nowego wyścigowego wyzwania.

Sezon DTM ruszy w trzeci weekend czerwca od rundy na Autodromo Nazionale di Monza.

Galeria - Red Bull i Ferrari 488 GT3 Evo: