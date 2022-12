DTM będzie teraz znajdować się na szczycie odnowionej drabinki ADAC, a GT Masters i Prototype Cup Germany zajmują miejsce bezpośrednio za nim pod sztandarem DTM Endurance.

DTM zachowa swój dotychczasowy format wyścigów sprinterskich dla jednego kierowcy w 2023 roku, pozwalając na pewną różnicę w stosunku do tego, co jest obecnie znane jako GT Masters, a także innych mistrzostw wykorzystujących zestaw zasad GT3.

Co więcej, kierowcy z platynową licencją nie będą mogli startować w GT Masters, aby zapewnić dalszy rozdział od DTM, które nadal będzie promowane jako mistrzostwa dla najlepszych zawodników na świecie.

Nastąpią również pewne znaczące zmiany w DTM, gdzie SRO zajmie się teraz balansem osiągów zamiast AVL, a Pirelli przejmie rolę oficjalnego dostawcy opon od Michelin.

ADAC wykorzystuje również okazję do ujawnienia pełnego kalendarza DTM 2023, skupiając się na krajach niemieckojęzycznych, zamiast rozszerzać serię na więcej miejsc w Europie.

Sześć z ośmiu rund odbędzie się w Niemczech, a kolejna w niemieckojęzycznej Austrii, pozostawiając Holandię jako jedyny prawdziwie międzynarodowy wyścig w kalendarzu.

Kalendarz DTM 2023:

26-28 maja - Oschersleben

23-25 ​​czerwca - Zandvoort

7-9 lipca - Norisring

4-6 sierpnia - Nurburgring

18-20 sierpnia - Lausitzring

8-10 września - Sachsenring

22-24 września - Red Bull Ring

20-22 października - Hockenheimring

Chociaż kalendarz tego, co jest obecnie określane jako DTM Endurance, nie został ujawniony, plan jest taki, że obecne GT Masters otrzyma sześć-siedem rund jako seria wspierająca.

Harmonogram został opracowany w taki sposób, aby uniknąć kolizji z GT World Challenge Europe, głównymi wyścigami wytrzymałościowymi, takimi jak 24-godzinny wyścig na torze Nurburgring, a także Formułą E.

Teoretycznie powinno to umożliwić największej gwieździe DTM, Rene Rastowi, powrót do serii, by walczyć o czwarty tytuł w 2023 roku ze swoim nowym pracodawcą, czyli BMW.

Niemiecki kierowca jest już zaangażowany w pełny sezon w Formuły E z McLarenem, ale jego dokładne zobowiązania z BMW w GT i wyścigach długodystansowych nie zostały jeszcze sfinalizowane.