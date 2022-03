Maximilian Götz przystąpi w tym roku do obrony tytułu w DTM. Niemiec, który wygrał trzy wyścigi w poprzedniej kampanii i w sumie osiem razy gościł na podium, wraca do Winward Racing. Ponownie zasiądzie w Mercedesie, tym razem z jedynką naklejoną na jego aucie. W niemiecko-teksańskiej ekipie, której siedziba mieści się w Altendiez, jego partnerem będzie Lucas Auer, który zaliczył mocną, drugą połowę sezonu 2021, kończąc serię na piątym miejscu

- Osiągnąłem wieli sukces. Teraz powrót do Winward Racing z pierwszym numerem startowym, jest dla mnie emocjonalną sprawą i prawdziwym zaszczytem - powiedział Götz. - Zdobycie tytułu w DTM było niewiarygodnie trudne, ale bez wątpienia jego obrona zapowiada się na jeszcze bardziej wymagającą. W osobie Lucasa Auera mam niezwykle silnego kolegę. Będziemy motywowali się nawzajem.

Do DTM ponownie zawita Maro Engel, jeden z najbardziej utytułowanych, niemieckich kierowców w seriach GT. Zobaczymy go w barwach GruppeM Racing podobnie jak Kanadyjczyka Mikaëla Greniera. Jeżdżący dla nich dotychczas Daniel Juncadella nie pojawił się w składzie stajni Kenny'ego Chena. W przypadku Hiszpana spodziewana jest przeprowadzka do GT World Challenge Europe.

Zespół Haupt Racing Team, należący do Huberta Haupta, z siedzibą na torze Nürburgring, z którym Götz został mistrzem w 2021 roku, wystawi w nowym sezonie Lucę Stolza i Arjuna Mainiego.

Maini ma za sobą debiutancki sezon DTM w 2021 roku. Hindus raz gościł na podium, zajmując drugie miejsce w finale na Norisringu, podczas gdy 25-letni Stolz z Kirchen w Niemczech zadebiutował w serii w ramach gościnnego startu na Nürburgringu w zeszłym roku.

Obok Auera, Maximilian Buhk jest jedynym kierowcą w siedmioosobowym składzie Mercedesa, który będzie ścigał się w DTM w tym samym klienckim zespole, co poprzednio. Buhk ponownie przywdzieje barwy Mücke Motorsport z Berlina, prowadzonego przez Petera Mücke’a. 29-latek z Dassendorfu znów zasiądzie w Mercedesie-AMG wyposażonym w system Space Drive, czyli elektroniczny układ kierowniczy bez mechanicznej kolumny. Korzystając z tego innowacyjnego rozwiązania Schaeffler-Paravan, Buhk zdobył na Norisringu swoje pierwsze podium w DTM.