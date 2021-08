Siódmy producent w DTM

Podczas gdy przejście DTM na maszyny GT3 w sezonie 2021 pomogło utrzymać w stawce mistrzostw Audi, Mercedesa i BMW, Porsche było najbardziej oczywistym niemieckim producentem, którego brakowało w tej grupie.

Zmieni się to jednak podczas czwartej rundy sezonu w dniach 20-22 sierpnia, kiedy to monachijski zespół SSR Performance wystąpi gościnnie z najnowszą wersją modelu 911.

Ammermuller, trzykrotny mistrz Porsche Supercup i zwycięzca wyścigów serii GP2, zadebiutuje w DTM w wieku 35 lat. Niemiecki kierowca przez krótki czas był członkiem juniorskiego zespołu Red Bulla, ale kontuzja w 2007 roku sprawiła, że ostatecznie został odsunięty od programu.

- Jestem bardzo zadowolony z faktu, że SSR Performance wybrało mnie jako kierowcę do gościnnego udziału w DTM. To będzie mój pierwszy weekend wyścigowy w tej serii, co z pewnością będzie ogromnym wyzwaniem - powiedział Ammermuller.

- Idealne przygotowanie nie było możliwe ze względu na ograniczony czas i przepisy. Jednak dzięki temu będzie ciekawie i ekscytująco. Jestem bardzo zmotywowany zawodami na Nurburgringu - podkreślił.

Właściciel zespołu Stefan Schlund chętnie skorzysta z większego zainteresowania mediów, jakim cieszy się ta seria w porównaniu z GT Masters, gdzie w zeszłym roku sięgnęli po tytuły w klasyfikacjach zespołów i kierowców z Ammermullerem i Mathieu Jaminetem.

- Mam bardzo dobre wspomnienia z DTM, w którym brałem czynny udział przez wiele lat - powiedział Schlund. - Teraz mamy nadzieję na super ekscytujący weekend wyścigowy z naszym młodym zespołem SSR Performance. W szczególności mamy nadzieję, że będziemy w stanie przyczynić się również do rozwoju regionu dzięki pierwszemu wyścigowi po ciężkiej katastrofie pogodowej.

Wraz z dołączeniem SSR Performance, DTM spodziewa się na byłym obiekcie Grand Prix Niemiec, na Nurburgringu, stawki 23 samochodów.

Obejmuje to 19 pełnosezonowych zgłoszeń, a także McLarena JP Motorsport Christiana Kliena, Mercedesa właściciela zespołu HRT - Huberta Haupta oraz kolejnego AMG GT3 zgłoszony przez Toksport dla Luki Stolza.

Na torze Nurburgring reprezentowanych będzie w sumie siedmiu producentów: niemieckie marki Porsche, Audi, BMW i Mercedes, a także Lamborghini, McLaren i Ferrari.

