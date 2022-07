Sporo kraks w DTM

Po wielokrotnym wycofywaniu się z wyścigów był to również pierwszy sukces w sezonie 2022 dla Red Bull AlphaTauri AF Corse Ferrari, mistrzów w klasyfikacji zespołowej w kampanii 2021. Fraga został pierwszym brazylijskim triumfatorem w DTM od czasu zwycięstwa Augusto Farfusa w Zandvoort w 2013 roku.

- To najlepsze urodziny w moim życiu. Dziękuję wszystkim w zespole, tak bardzo na to zasłużyliśmy - cieszył się Fraga.

Mirko Bortolotti zajął drugie miejsce, zasiadając w GRT Lamborghini. Notując najlepszy czas okrążenia, Włoch zapewnił sobie również dodatkowy punkt.

Bortolotti do tego został „mistrzem połowy sezonu” DTM. Po ośmiu z szesnastu zaplanowanych na ten rok wyścigów kierowca fabryczny Lamborghini objął prowadzenie w klasyfikacji indywidualnej z 89 punktami na koncie, wskakując przed Sheldona van der Linde’a, który w swoim BMW osiągnął metę w niedzielnym starciu dopiero na piętnastej pozycji. Trzecie miejsce zajął Rene Rast (ABT Audi), który z 79 punktami jest trzeci w klasyfikacji, ustępując tylko o jedno oczko Sheldonowi van der Linde.

Wszystkie sześć marek uczestniczących w DTM 2022 znalazło się na pierwszych sześciu miejscach. Lokalny bohater Marco Wittmann zdobył czwartą lokatę dla BMW Walkenhorst, Dennis Olsen zajął piąte miejsce w SSR Performance Porsche, a obrońca tytułu Maximilian Götz (WINWARD Mercedes-AMG) został sklasyfikowany na szóstej pozycji.

Po sobotnich szaleństwach, kierowcy DTM zapewnili w niedzielę bardzo zdyscyplinowaną rywalizację. Mimo to, ciasny uliczny tor w Norymberdze zapewnił wysokiej klasy akcję z wieloma manewrami wyprzedzania.

Wyścig 1

Thomas Preining wygrał sobotni wyścig. Dzięki temu Austriak zapewnił sobie, dla KÜS Team Bernhard i dla Porsche pierwsze zwycięstwo w DTM. Preining finiszował przed Dennisem Olsenem z SSR Performance Porsche, co dało dublet marce z Zuffenhausen. Obsadę podium skompletował Rene Rast w Audi ABT. Preining zapisał na swoje konto również najszybsze okrążenie wyścigu.

- Nie potrafię w ogóle opisać, jak się czuję. Musieliśmy pracować cały sezon, aby na to zasłużyć, to zwycięstwo to ogromna ulga - mówił Preining.

Przy słonecznej, letniej pogodzie na starcie na wąskim ulicznym torze w Norymberdze ustawiło się 27 kierowców. Zaraz po rozpoczęciu ścigania, już w pierwszym zakręcie doszło do sporego zamieszania i odpadło aż siedmiu zawodników, w tym Sheldon van der Linde (RSA/Schubert BMW) i lokalny faworyt Marco Wittmann (GER/Walkenhorst BMW).

W napakowanym incydentami wyścigu samochód bezpieczeństwa pojawiał się na torze aż trzy razy. Ostatecznie do mety dotarło jedenaście aut.

WYNIKI

Wyścig 1

Wyścig 2