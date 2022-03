Stawka DTM rośnie w siłę

Esmee Hawkey dołączyła do DTM w zeszłym roku po przejściu serii na obecną erę GT3 i była jedną z dwóch kobiet w stawce obok Sophii Floersch z Abt Sportsline.

Floersch nie wróci do serii w tym sezonie. Skupi się przede wszystkim na wyścigach długodystansowych. W jej programie jest ELMS z ekipą G-Drive oraz 24h Le Mans.

Hawkey natomiast ponownie wsiądzie do auta Lamborghini Huracan GT3 Evo, sponsorowana przez ROKiT i ABK Beer.

- Nie mogę doczekać się powrotu do DTM - powiedziała Hawkey. - Kochałam każdą sekundę spędzoną w serii w minionym sezonie. To był mój pierwszy rok w maszynach GT3, jak również pierwsza okazja do jazdy na różnych, światowych torach.

- Dużo nauczyłam się z zespołem T3 Motorsport i nie mogę doczekać się, aby w tym roku wykorzystać nabyte doświadczenie. Osiągnęliśmy razem kilka wspaniałych rzeczy i cieszę się, że będziemy mieli okazję do dalszego rozwoju.

Najlepszym miejscem Hawkey w kampanii była jedenasta lokata w wyścigu w Assen.

Uważa się, że T3 Motorsport pracuje jeszcze nad drugim zgłoszeniem. Maximilian Paul jest faworytem do obsadzenia kolejnego Lamborghini, wcześniej zajmowanego przez nowego reprezentanta Walkenhorst BMW - Estebana Mutha.

T3 będzie jedną z dwóch stajni korzystających z Lamborghini, które pojawią się w tym roku na starcie. Grasser Racing wystawi cztery auta przy fabrycznym wsparciu włoskiej marki.

