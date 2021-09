Do stałych reprezentantów zespołu: Estebana Mutha i Esme Hawkey dołączy Maximilian Paul.

Debiut Paula, który na co dzień występuje w ADAC GT Masters, planowany był już podczas lipcowej rundy na Lausitzringu. T3 Motorsport postanowił jednak zmienić plany i 21-latek zmierzy się w stawce DTM przy okazji wizyty w Austrii. Poza ekipą z Radebuel, jedynie Abt Sportsline wystawi trzy samochody.

- Jestem zachwycony możliwością gościnnego startu w DTM - powiedział Paul. - Jak do tej pory, była to odległa perspektywa. Teraz mam jednak okazję występu w jednej z najmocniejszych serii wyścigowych na świecie i to wspaniałe uczucie.

- Będę naciskał gaz i wspólnie z T3 Motorsport spróbuję osiągnąć dobry wynik.

Szef ekipy, Jens Feucht dodał: - Jestem przekonany, że zdobędzie dobry rezultat. Zyskał niezłe doświadczenie w ADAC GT Masters i może je wykorzystać w DTM.

Pierwszy trening przed rundą w Styrii rozpocznie się w piątek o godzinie 13:00.