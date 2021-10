Po pierwszych okrążeniach na prowadzenie wysunął się Kelvin van der Linde z czasem 1:38.340.

Za nim ze stratą +0.334 uplasował się Lucas Auer, a na trzecim Arjun Maini (+0.480).

Na czwarte miejsce wskoczył Marco Wittmann, który do tej pory nie radził sobie na niemieckim torze (1:38.565).

Kilka minut później pozycję lidera przejął Nico Muller z czasem 1:38.222. Swój czas poprawił Wittmann oraz Maini, którzy zajmowali w tamtym momencie 3. oraz 4. miejsce.

Wszystko działo się w bardzo szybkim tempie. Okrążenie później na pierwsze pole przebił się Mike Rockenfeller z czasem 1:38.111. Niemiec potem poprawił swój wynik na 1:37.960.

Reprezentant wysiadł z samochodu cztery minuty przed końcem kwalifikacji, aby zaoszczędzić opony.

2 minuty przed końcem na pozycję lidera wskoczył Lucas Auer (1:37.479), za nim znalazł się Arjun Maini ze stratą +0.034 oraz Liam Lawson (+0.178).

Rzutem na taśmę Kelvin van der Linde uzyskał najlepszy czas sesji i to on wystartuje z pierwszego pola do drugiego wyścigu na Hockenheimring (1:37.392).

Wyniki - Kwalifikacje 2