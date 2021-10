Kelvin van der Linde utrzymał swoją pierwszą pozycję na starcie. Za drugim zakrętem doszło do kontaktu między Liamem Lawsonem, a Maximilianem Gotzem, na trzecie miejsce wskoczył Daniel Juncadella.

Chwilę później Arjun Maini uderzył w Lucasa Auera. Obaj kierowcy zakończyli wyścig w tamtym momencie. Na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa.

Na siódmym okrążeniu, jako pierwsi do boksu zjechali Maximilan Gotz, Liam Lawson oraz Philip Ellis. Kierowcy wrócili do wyścigu na końcu stawki. Okrążenie później do alei zjechał lider wyścigu, Kelvin van der Linde. Kierowca z RPA powrócił na tor na 13. pozycji

Na prowadzenie wysunął się Esteban Muth, za nim znalazł się Alexander Albon, na trzeciej pozycji jechał Timo Glock. Na trzynastym okrążeniu Belg i Taj zjechali do boksu.

Po ponad 20 okrążeniach, van der Linde wrócił na czoło stawki przed Mike'a Rockenfellera, który jeszcze nie zjechał na zmianę opon.

Świetnym tempem popisywał się Alex Albon, który przebijał się ze środka stawki w górę tabeli. Przyszły kierowca Williamsa poradził sobie z Liamem Lawsonem, Danielem Juncadellą oraz Maximillianem Gotzem.

Na 25. okrążeniu Rockenfeller zjechał do boksu, Niemiec wyjechał na 12. pozycji. Van der Linde wrócił na pozycję lidera.

Kilka minut później, z rywalizacji musiał wycofać się Nico Muller, jego auto uległo awarii. Austriak zatrzymał się bezpiecznie na poboczu.

Minutę przed końcem czasu, Liam Lawson wyprzedził jadącego na trzeciej pozycji Maximiliana Gotza.

Mike Rockenfeller, dzięki późnej zmianie zaczął powoli przebijać się do przodu. Niemiecki kierowca w trakcie trzech ostatnich okrążeń z piątego miejsca zdołał przebić się na trzecią pozycję.

Wyniki - Wyścig 1