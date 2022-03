Wymarzony debiut w DTM

32-latek będzie partnerem Esmee Hawkey w niemieckim zespole, zajmując miejsce zwolnione przez Estebana Mutha, który wybrał współpracę z Walkenhorst BMW.

Tym ogłoszeniem Thiim idzie w ślady swojego ojca i gwiazdy wyścigów samochodów turystycznych Kurta, który zdobył tytuł w DTM w 1986 roku za kierownicą Rovera Vitesse, zanim został członkiem zespołu Mercedesa w tej serii.

- DTM! Co mam powiedzieć? Spełnia się największe marzenie w mojej karierze - przekazał Thiim. - Dorastałem z DTM. W domu podczas śniadania, obiadu i kolacji, w telewizji zawsze leciał program o tej serii, a mój tata był oczywiście dla mnie bohaterem.

- W zasadzie zawsze było jasne, że DTM to moje DNA i dlatego chciałem wziąć udział w tym cyklu. Teraz, po 20 latach startów i kilku zdobytych tytułach udało mi się to osiągnąć trafiając do T3 Motorsport. Cieszę się, że będę mógł tam ścigać się jako syn mistrza DTM - podkreślił.

Thiim został fabrycznym kierowcą Astona Martina po triumfie w GTE Am podczas 24-godzinnego wyścigu Le Mans w sezonie 2014, awansując w następnym roku do dywizji GTE Pro.

Następnie stał się filarem prowadzonej przez Prodrive fabrycznej ekipy Astona w FIA World Endurance Championship, zdobywając swój pierwszy tytuł w klasie w 2016 roku i powtarzając ten wyczyn w ostatnim sezonie brytyjskiej marki w tej kategorii w sezonie 2019/20.

Obecnie jeździ dla Astona Martina w GTE Am jako reprezentant NorthWest AMR. W miniony weekend wraz z partnerami, którymi są Paul Dalla Lana i David Pittard, wygrali pierwszą rundę WEC 2022, w Sebring.

W swoim „wymarzonym” debiucie w DTM Thiim poprowadzi Lamborghini Huracan GT3 Evo dla T3 Motorsport, zespołu, który w zeszłym roku odwiedził podium przy okazji gościnnego startu w ich barwach Mirko Bortolottiego.

