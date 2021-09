Lucas Auer i Marco Wittmann utrzymali swoje pozycje. Na trzecią pozycję przed Liama Lawsona wskoczył Alex Albon. Słaby start zaliczył Kelvin van der Linde, który spadł kilka pozycji w dół.

Problemy z samochodem miał Esmee Hawkey, któremu pękła tylna, lewa opona.

Po 6. okrążeniach, pierwsi kierowcy zaczęli zjeżdżać do boksów, w tym lider wyścigu - Lucas Auer. Na kolejnym okrążeniu na zmianę opon zjechał Wittmann i Albon. Na prowadzenie wyszedł Kelvin van der Linde, za nim znalazł się Vincent Abril, Nico Muller i Mike Rockenfeller. Całą czwórkę, jednak czekała jeszcze wizyta w boksach.

Na 17. okrążeniu Alex Albon próbował wyprzedzić jadącego na siódmym miejscu Marco Wittmanna, jednak Niemiec obronił się przed kierowcą z Tajlandii.

Na 21. okrążeniu Kelvin van der Linde zjechał do boksu i powrócił na tor na siódmej pozycji przed Alexem Albonem. Jakiś czas później, wicelider mistrzostw próbował dobrać się do skóry Marco Wittmanna, jednak w efekcie końcowym nie udało mu się to.

10 minut przed końcem czasu, na prowadzeniu był Mike Rockenfeller, który jako jedyny nie zjechał do boksu. Za jego plecami byli Auer, Lawson oraz Juncadella.

Na 34. okrążeniu Rockenfeller zjechał do boksu, w tym samym momencie Daniel Jucadella jadący na czwartej pozycji zaczął gwałtownie zwalniać. Hiszpan miał problemy z autem. Na prowadzenie wrócił Lucas Auer, za nim znalazł się Liam Lawson, a na trzeciej pozycji Marco Wittmann.