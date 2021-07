Giermaziak czwarty na Nordschleife

Zwycięstwo świętowali Christian Krognes, David Pittard i Ben Tuck z Walkenhorst Motorsport. W trakcie przedostatniego przejazdu Ravenol Kurve Krognes odebrał prowadzenie Vincentowi Kolbowi z Phoenix Racing. Kuba Giermaziak finiszował za Tobiasem Müllerem z Falken Motorsports.

Pittard liderował po starcie. Giermaziak spadł na P6, ale potem wyprzedził Haupta, Krumbacha (2), Seefrieda (5) i Pittarda (6), który na trzecim okrążeniu oddał P1 Frankowi Stipplerowi.

Do zmiany z Axcilem Jefferiesem Giermaziak zbliżył się do lidera na 4,2 sekundy. Polski kierowca wrócił do Huracána na końcową część wyścigu.

44. RCM DMV GRENZLANDRENNEN

1. Christian Krognes/David Pittard/Ben Tuck (N/GB/GB) BMW M6 GT3 29 okr.

2. Vincent Kolb/Frank Stippler (D) Audi R8 LMS +10,898

3. Dennis Olsen/Tobias Müller (N/D) Porsche 911 GT3 R +2.09,663

4. Axcil Jefferies/Michele Di Martino/Kuba Giermaziak (ZW/D/PL) Lamborghini Huracán GT3 Evo +2.33,526

5. Lorenzo Rocco di Torrepadula/Patrick Kolb/Mattia Drudi/Milan Dontje (CH/D/I/NL) Audi R8 LMS +4.47,908

6. Achim Thyssen/Klaus Rader/Marco Seefried (D) Porsche 911 GT3 R +5.50,212

7. Klaus Abbelen/Tobias Müller/Martin Ragginger (D/D/A) Porsche 911 GT3 R +5.51,456

8. Georg Weiss/Leonard Weiss/Jochen Krumbach (D) Ferrari 488 GT3 +6.05,343

9. Patrick Assenheimer/Hubert Haupt/Adam Christodoulou (D/D/GB) Mercedes-AMG GT3 +7.24,640

10. Christian Kohlhaas/Mike Jäger/Carrie Schreiner (D) Ferrari 488 GT3 +9.21,596