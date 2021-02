Noc nastolatków na wyspie Yas

W nocnej sesji, rozpoczynającej się o godz. 22.00, Argentyńczyk z G-Drive Racing zszedł do 1.57,247. Ferdinand Habsburg ustąpił 17-latkowi o 1,269 sekundy. Trzeci rezultat należał do Seana Gelaela, czwarty do Kelvina van der Linde.

Colapinto prowadził po 1.58,232, gdy w 8 minucie ukazała się czerwona flaga. Ferdinand Habsburg zatrzymał Aurusa na zakręcie 11 i jako ostatni wrócił na pit lane. Jazdy wznowiono po 6 minutach.

Na 6 okrążeniu Colapinto poprawił się o 0,985 sekundy - i zjechał na zmianę z Ruim Andrade. Habsburg awansował na P2 (1.58,585, 1.58,516). Siedem minut przed końcem ponownie wywieszono czerwoną flagę. Phil Mulacek zatrzymał Ligiera za ostatnim zakrętem. Sesję wznowiono na ostatnie 5 minut.

W LMP3 również górą był nastolatek - Adam Eteki z CD Sport, starszy o rok od Colapinto. Za sprawą Raffaele Marciello, na czele klasy GT widnieje Mercedes HubAuto Racing.

TEST 3

1. John Falb/Franco Colapinto/Rui Andrade (USA/RA/AN) Aurus 01-Gibson 1.57,247

2. Ye Yifei/Ferdinand Habsburg/René Binder (CHN/A/A) Aurus 01-Gibson 1.58,516

3. Sean Gelael/Tom Blomqvist (RI/GB) Oreca 07-Gibson 1.59,338

4. Matthias Kaiser/Simon Trummer/Kelvin van der Linde (LH/CH/ZA) Oreca 07-Gibson 1.59,507

5. Phil Mulacek/Neale Muston/John Corbett (USA/USA/AUS) Ligier JS P217-Gibson 2.01,213

6. Dwight Merriman/Kyle Tilley/Andreas Laskaratos (USA/GB/GR) Oreca 07-Gibson 2.02,979

7. Nick Adcock/Michael Jensen/Adam Eteki (ZA/DK/F) Ligier JS P320-Nissan 2.05,211

8. Jean Glorieux/Laurents Hörr (B/D) Duqueine M30-D08-Nissan 2.05,465

9. Rodrigo Sales/Matt Bell (USA/GB) Ligier JS P320-Nissan 2.05,826

10. James McGuire/Duncan Tappy/Andrew Bentley (USA/GB/GB) Ligier JS P320-Nissan 2.06,565

Fot. facebook.com/francolapinto