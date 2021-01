Szóste zwycięstwo Porsche

Za kierownicą samochodu GPX Racing zmieniali się Axcil Jefferies, Frédéric Fatien, Mathieu Jaminet, Julien Andlauer i Alain Ferté, który w drugim starcie w 24H Dubai odniósł drugie zwycięstwo.

Jefferies finiszował z przewagą 3.05 nad Driesem Vanthoorem z WRT. Maro Engel z HRT Bilstein stracił do Belga 28,5 sekundy. Za Mirko Bortolottim, jako piąty osiągnął metę Florian Scholze z HRT Abu Dhabi Racing, pierwszy w GT3 Am.

Andrzej Lewandowski doprowadził do mety Huracána GT3 Poland na czwartej pozycji w GTX. Klasę wygrał Huracán Leipert Motorsport, trzynasty w generalce. Do końca trwały emocje związane z obsadą pozostałych miejsc na podium. Miro Konôpka zjechał po 441 okrążeniach. 57 minut przed upływem doby w Vortexie doszło do uszkodzenia prawego tylnego zawieszenia, ale Philippe Bonnel wrócił na tor i wywalczył drugie miejsce.

Szesnaście razy zarządzano kod 60, a neutralizacje pochłonęły 4 godziny 26 minut. O 13.52 nastąpiła ostatnia przerwa w ściganiu. Anusorn Asiralertsiri zatrzymał Cuprę TCR na przeciwległej prostej. Rywalizację wznowiono po czterech minutach.

16. HANKOOK 24H DUBAI

1. Axcil Jefferies/Frédéric Fatien/Mathieu Jaminet/Julien Andlauer/Alain Ferté (ZW/F/F/F/F) Porsche 911 GT3 R 600 okr.

2. Dries Vanthoor/Kelvin van der Linde/Louis Machiels/Benjamin Goethe/Frank Bird (B/ZA/B/DK/GB) Audi R8 LMS Evo -1 okr.

3. Hubert Haupt/Maro Engel/Patrick Assenheimer/Ryan Ratcliffe/Khaled Al-Qubaisi (D/D/D/GB/UAE) Mercedes-AMG GT3 Evo -1 okr.

4. Rolf Ineichen/Adrian Amstutz/Mirko Bortolotti/Rik Breukers (CH/CH/I/NL) Lamborghini Huracán GT3 Evo -2 okr.

5. Khaled Al-Qubaisi/Valentin Pierburg/Florian Scholze/Nico Bastian/Patrick Assenheimer (UAE/D/D/D/D) Mercedes-AMG GT3 -8 okr.

6. Johannes Kirchhoff/Gustav Edelhoff/Elmar Grimm/Ingo Vogler/Max Edelhoff (D) Audi R8 LMS Evo -12 okr.

7. François Perrodo/Charles-Henri Samani/Emmanuel Collard/Matthieu Vaxivière (F) Mercedes-AMG GT3 Evo -15 okr.

8. Milan Dontje/Kim Holmgaard/Martin Lechmann/Tim Müller (NL/DK/D/D) Audi R8 LMS Evo -17 okr.

9. Henk de Jong/Daniel de Jong/Bert de Heus/Jaap van Lagen (NL) Mercedes-AMG GT3 -23 okr.

10. Brendan Iribe/Ollie Millroy/Nick Moss/Joe Osborne (USA/GB/GB/GB) McLaren 720S GT3 -24 okr.

...

39. Rafał Mikrut/Grzegorz Moczulski/Andrzej Lewandowski/Paweł Kowalski/Bartosz Opioła (PL) Lamborghini Huracán Super Trofeo -169 okr. (4. GTX)