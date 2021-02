Zwycięstwo Gelaela i Blomqvista

Tom Blomqvist, który rozbił Orecę na testach pozbawiając zespół obydwu czwartkowych treningów, zaliczył tylko 23 ze 114 okrążeń 4 godzin Abu Zabi. Pojazd z numerem 28 szczęśliwie wykonał dwa pit stopy podczas FCY. Sean Gelael finiszował z przewagą 2.05 nad Ye Yifeim. Franco Colapinto ustąpił koledze z G-Drive o 59 sekund.

Nielsen Racing ustrzelił dublet w LMP3. Colin Noble osiągnął metę pół sekundy przed Mattem Bellem, 58 s przed Duncanem Tappym z United Autosports. Na czele klasy GT widnieją Porsche GPX Racing i Precote Herberth Motorsport. Julien Andlauer wyprzedził Roberta Renauera o 31 sekund.

René Binder wygrał start z trzeciego pola. Ruszający z pole position John Falb na pierwszym zakręcie zaliczył kontakt z Matthiasem Kaiserem i spadł na P5 - za Toma Blomqvista. Ligier Johna Loggie pozostał na starcie. Interweniował Safety Car.

Drugi Ligier United Autosports, prowadzony przez Rory'ego Penttinena, zjechał na pobocze w trakcie 6 kółka. Powrócił samochód bezpieczeństwa. Wyścig wznowiono po 8 okrążeniu. Blomqvist zepchnął Kaisera na P3 (9). Duqueine Jeana Glorieuxa uderzyło w barierę TecPro (18).

Blomqvist utrzymał się sekundę za Binderem i przejął prowadzenie po postoju Aurusa nr 26 (23). Po kolejnym okrążeniu Sean Gelael rozpoczął zmianę, trwającą do mety. René Binder minął Indonezyjczyka (26) i po godzinie oddalił się na 2,9 sekundy. Matthias Kaiser tracił 26,7, Franco Colapinto - 26,9 s.

Colapinto odebrał trzecie miejsce Kaiserowi (28) i po 43 okrążeniu zjechał na zmianę z Ruim Andrade. Ferdinand Habsburg zastąpił René Bindera (45). Na 46 okrążeniu zarządzono FCY, żeby uprzątnąć fragmenty zielonej karoserii z zakrętu 19. Sean Gelael wykonał pit stop w trakcie neutralizacji (47) i gdy wznowiono ściganie, uzyskał przewagę 57 sekund nad Habsburgiem.

Na półmetku Habsburg zbliżył się do lidera na 52,4 sekundy. Prowadzący w LMP3 Bashar Mardini obrócił BMW Jörga Breuera, otrzymując drive through. Habsburg tankował po 67, Gelael po 70 okrążeniu. Czwarty w kolejce, Arjun Maini wykonał obrót na pierwszym zakręcie.

Godzinę przed zakończeniem wyścigu Habsburg zbliżył się do Gelaela na 35,6 sekundy. Przed zmianą z Ye Yifeim (88) dystans zmalał do 33,7 sekundy. Jota ponownie miała szczęście. Przed pit stopem Gelaela Ferrari Tima Kohmanna zderzyło się z Astonem Martinem Thomasa Canninga. Kohmann otrzymał karę stop & go. Na 89 okrążeniu zarządzono FCY.

Gelael zaliczył postój po 90 kółku i gdy ukazała się zielona flaga (91) wyprzedzał Ye o dwie minuty. Kelvina van der Linde ukarano drive through za wyjeżdżanie poza tor. Po naruszeniu regulaminu w trakcie pit stopu, Ye musiał przedłużyć ostatni postój o 5 sekund.

Ye, Gelael i Colapito zjechali na dolewkę cztery minuty przed upływem 4 godzin. Po karze Ye wrócił na tor 2.05 za liderem.

4 GODZINY ABU ZABI

1. Sean Gelael/Tom Blomqvist (RI/GB) Oreca 07-Gibson 114 okr.

2. Ye Yifei/Ferdinand Habsburg/René Binder (CHN/A/A) Aurus 01-Gibson -1 okr.

3. John Falb/Franco Colapinto/Rui Andrade (USA/RA/AN) Aurus 01-Gibson -1 okr.

4. Matthias Kaiser/Simon Trummer/Kelvin van der Linde (LH/CH/ZA) Oreca 07-Gibson -2 okr.

5. Arjun Maini/Narain Karthikeyan/Naveen Rao (IND/IND/USA) Oreca 07-Gibson -3 okr.

6. Dwight Merriman/Kyle Tilley/Andreas Laskaratos (USA/GB/GR) Oreca 07-Gibson -5 okr.

7. Tony Wells/Colin Noble (GB) Ligier JS P320-Nissan -8 okr.

8. Rodrigo Sales/Matt Bell (USA/GB) Ligier JS P320-Nissan -8 okr.

9. James McGuire/Duncan Tappy/Andrew Bentley (USA/GB/GB) Ligier JS P320-Nissan -8 okr.

10. Max Hanratty/Malthe Jakobsen/Bashar Mardini (USA/DK/CDN) Ligier JS P320-Nissan -9 okr.