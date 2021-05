Rajd z bazą w położonej nad Morzem Bałtyckim Lipawie jest częścią mistrzostw Europy od 2013 roku. Pierwsze trzy edycje stanowiły zimową odsłonę czempionatu.

Tegoroczna rywalizacja rozegrana zostanie w dniach 1-3 lipca, dwa tygodnie po inauguracji sezonu FIA ERC w Mikołajkach i Warszawie. Organizatorzy przygotowali dwanaście odcinków specjalnych o łącznej długości niespełna 182 km. Impreza potrwa od czwartku do soboty.

Wykorzystany zostanie format znany z dwóch poprzednich edycji. W czwartek 1 lipca późnym popołudniem rozegrany zostanie odcinek kwalifikacyjny Welcome to Latvia [4,61 km], zlokalizowany niedaleko Lipawy. Poprzedzą go dwa przejazdy treningowe.

Piątkowy etap ruszy z Talsi, oddalonego od Lipawy o blisko 150 km. Rajdówki mogą zostać przetransportowane na lawetach. Wokół oraz w samym Talsi zaplanowano sześć odcinków specjalnych. Ich nazw nie ujawniono. Na początek rywalizacji załogom zafundowano dwa najdłuższe oesy rajdu, liczące 27,43 km oraz 25,88 km. Po nich rozegrane zostaną dwa krótkie odcinki miejskie [2 km]. Po wizycie w zdalnym parku serwisowym zawodnicy zmierzą się z kolejnymi dwoma oesami i udadzą - już rajdówkami - w drogę powrotną do Lipawy.

Pozostałe sześć odcinków odbędzie się w sobotę. Dzień podzielono na dwie sekcje, a w sportowym tempie trzeba będzie przejechać dystans blisko 90 km.

W ubiegłym roku na łotewskich szutrach triumfowali Oliver Solberg i Aaron Johnston. Rally Liepaja jest wśród rezerwowych rund mistrzostw świata. Mówiono o zastąpieniu Rajdu Safari, jednak w chwili obecnej nie ma żadnych sygnałów, by runda w Afryce miała zostać odwołana.

Czytaj również: Jubileusz z 15 odcinkami