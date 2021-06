Już za niespełna dwa tygodnie 77. Rajd Polski - rozgrywany w stulecie pierwszej edycji - zainauguruje sezon FIA ERC 2021. Trasa składa się z czternastu odcinków specjalnych o łącznej długości prawie 203 km.

Pomimo złagodzenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, organizatorzy nie przygotują specjalnych stref dla publiczności.

Komitet Organizacyjny ORLEN 77. Rajdu Polski informuje, że pomimo częściowego złagodzenia ograniczeń wynikających z ogłoszonego na terenie Polski stanu epidemii COVID-19 tegoroczne zawody odbędą się bez udziału kibiców - czytamy w oficjalnym komunikacie.

W związku z powyższym organizator rajdu nie przewiduje wyznaczania stref dla kibiców przy trasie rajdu, w tym na torze Mikołajki Arena oraz na ostatnim odcinku specjalnym, który odbędzie się w Warszawie przy ulicy Karowej.

Wynika to z faktu, że wszelkie dokumenty, które zostały złożone do stosownych władz kilka tygodni temu musiały uwzględniać regulacje obowiązujące w tym czasie. Zmiana uzgodnień prowadząca do otrzymania zgody na imprezy masowe nie jest już możliwa z przyczyn proceduralnych.

Jak co roku zachęcamy do śledzenia rywalizacji za pośrednictwem radia rajdowego, strony internetowej rajdu oraz profilu FB. Finałowy odcinek specjalny - OS-14 Stulecie Rajdu Polski będzie również transmitowany „na żywo” w telewizji.

77. Rajd Polski odbędzie się w dniach 18-20 czerwca.