Do wypadku doszło podczas siódmego odcinka specjalnego - powtórki Boticas - Senhor do Monte. Jadący Skodą Armindo Araujo i Luis Ramalho przy dużej prędkości wypadli z trasy i z impetem uderzyli w drzewo. Przyczyną utraty kontroli była przebita chwilę wcześniej opona.

Siła uderzenia była tak wielka, że z samochodu wypadł silnika. Do poszkodowanych od razu wezwano służby ratownicze. Urzędujących mistrzów Portugalii przewieziono do szpitala.

Kierowca ma złamaną rękę, kilka żeber oraz kręgosłup. Pilot doznał złamania stopy oraz żeber. Szczęśliwie - poza układem kostnym - nie ucierpiały żadne ważne narządy wewnętrzne.

W specjalnie nagranym filmie Araujo wyraził wdzięczność za liczne wiadomości i słowa wsparcia. Oddzielne podziękowania przekazał służbom ratowniczym.

- Nie miałem jeszcze czasu nikomu odpowiedzieć - cytuje Araujo serwis Autosport.pt. - Wypadek był bardzo poważny i ma fizyczne konsekwencje dla mnie i Luisa.

- Jeśli o mnie chodzi, mam złamaną rękę, pęknięty kręgosłup i kilka żeber. Luis złamał stopę i uszkodził żebra. Przed nami rehabilitacja, ale poza tym wszystko z nami w porządku. Chciałbym więc wszystkich uspokoić. Służby ratunkowe doskonale się nami zajęły i muszę im podziękować.

- W nadchodzącym tygodniu będę miał dwie operacje. Jedną w związku z ręką, a drugą z kręgosłupem. Chcę być gotowy tak szybko, jak to możliwe, aby wrócić na oesy i robić to, co wszyscy kochamy.

Rally Serras de Fafe zakończył się zwycięstwem Haydena Paddona i Johna Kennarda.