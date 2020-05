Pilotowany przez Rossa Whittocka, Ingram został pierwszym Brytyjczykiem od czasu sukcesu Vica Elforda w 1967 roku, który zdobył mistrzostwo Europy. Po tytuł sięgnął po walce z Aleksiejem Łukjaniukiem w dramatycznym finale ERC 2019 podczas Rajdu Węgier.

Ingram i Whittock byli gośćmi pierwszego wydania ERC The Stage prowadzonego przez Juliana Portera i Chrisa Rawesa.

- W stu procentach chcemy wrócić i stanąć do obrony tytułu - powiedział 25-letni Ingram. - Zobaczymy, co wydarzy się w najbliższych miesiącach. Oczywiście, uporanie się z koronawirusem jest teraz priorytetem dla wszystkich. W każdym razie chcemy być znowu w ERC i wygrać kilka rajdów, bo czujemy, że mamy wiele niedokończonych spraw.

- Wielu ludzi kwestionowało, czy jestem wystarczająco szybki, czy jestem tak szybki, jak Łukjaniuk, bo nie wygrałem żadnego rajdu? Zupełnie się nie zgadzam. Zrobiłem to, co musiałem i dobrze wykonałem swoje zadanie. Nie mogłem ryzykować. Natomiast chcę naprawdę wrócić i pokazać im, że ja też mam tempo.

Podczas gdy Ingram chce zaliczyć kilka rund rajdowych mistrzostw świata, będzie też zachwycony możliwością obrony tytułu w ERC. Na wszystko potrzeba jednak pieniędzy i nadal pracuje nad zebraniem niezbędnych funduszy.

- Wciąż szukamy sponsorów. Oczywiście koronawirus ma na to duży wpływ - powiedział Ingram. - Gdy zaczęła się pandemia, negocjowaliśmy akurat wszystkie umowy z moimi obecnymi sponsorami. Jak powiedziałem, w tej chwili nie jest to priorytetem. Mam jednak nadzieję, że w wyniku tego, co osiągnęliśmy w zeszłym roku, z całym tym niesamowitym zasięgiem i popularności zdobytej dzięki ERC, jestem pewien, że się uda. Trzymajcie kciuki.

